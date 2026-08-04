Edin Džeko o Mironu Musliću: “On je jedan od glavnih razloga zašto sam još uvijek u Šalkeu

Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko dao je ekskluzivni intervju za kanal Arena Sport BiH u kojem se dotakao priprema, njemačkog Šalkea (FC Schalke 04), odličnog odnosa sa trenerom Mironom Muslićem i nadolazeće sezone u njemačkoj Bundesligi.Osvrnuo na svoj povratak sa pauze i saradnju sa šefom stručnog štaba, naglasivši da je otvoren odnos ključni razlog njegovog ostanka u klubu.

– Dogovor sa trenerom je bio da ako bude sve OK da se vratim 3. augusta sa Nikolom i tad sam se i vratio i tako da u suštini ovo je samo bio odmor. Vratili smo se kad smo i trebali i drago mi je da je sve ispalo kako treba i da se priča u Šalkeu nastavlja. Sa Mironom imam odličan odnos od početka, iako se prije toga nismo znali lično ali smo se čuli preko telefona. Mislim da je jako bitno da je između igrača i trenera otvoren odnos i mi to imamo i mislim da je to jedan od glavnih razloga zašto sam još uvijek tu – rekao je naš kapiten,piše Avaz

Zvjezdani uspon našeg napadača krenuo je upravo u Njemačkoj, gdje je u dresu Volfsburga (VfL Wolfsburg) senzacionalno osvojio titulu prvaka, a sada se nakon više od decenije i po vraća na njemačke terene.

– Vidjećet ćemo za par sedmica kakav je osjećaj ponovo igrati u Bundesligi. Sigurno da je emotivno za mene da se poslije nešto više od 15 godina da vratim tu gdje je na neki način sve počelo i mislim da će to biti jedna posebna godina. Drago mi je što još uvijek trajem i što još uvijek mogu, da nije tako ostao bih na odmoru i dalje. Radujem se ovoj godini i mislim da je najbitnije da Schalke sa svojom armijom navijača ima dobre rezultate i da napravimo ono što imamo u planu za ovu godinu, iako neće biti lagana sezona jer dolazimo iz druge lige. Spremit ćemo se i pobit ćemo se sa svakim – zaključio je Džeko.

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