Rusija izvela masovni balistički napad, najmanje šest mrtvih

Rusija je u noći sa srijede na četvrtak izvela jedan od najmasovnijih napada balističkim raketama na glavni grad Ukrajine. Prema posljednjim informacijama ukrajinskih zvaničnika, najmanje šest osoba je poginulo, dok su 23 ranjene.Napad je počeo kasno navečer, a širom prijestolnice odjekivale su sirene i snažne eksplozije. Detonacije su tresle kuće i aktivirale alarme na automobilima, izvijestili su novinari s terena.

– Eksplozije u glavnom gradu. Kijev je pod balističkim napadom. Ostanite u skloništima – upozorio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko na Telegramu neposredno prije 23 sata.

Prema podacima ukrajinskih vlasti, pet osoba poginulo je na području samog Kijeva, dok je jedna osoba smrtno stradala u široj Kijevskoj oblasti. Od 23 povrijeđene osobe, Kličko je potvrdio da je najmanje 14 prebačeno u bolnice.

Materijalna šteta je ogromna. Vojna uprava grada Kijeva zabilježila je posljedice napada na više od 12 lokacija u okruzima Darnicki, Svjatošinski i Solomjanski.

Krhotine projektila oštetile su gornje spratove devetospratnice, dok su na jednoj obližnjoj petospratnici popucali prozori, nakon čega je izbio požar.Posebnu zabrinutost izazvalo je oštećenje zgrade dječije bolnice u Solomjanskom okrugu. Usljed siline detonacija razneseni su prozori na bolnici, dok se u krugu ustanove zapalilo nekoliko automobila.

Na meti napada našli su se i industrijska postrojenja, skladišta, garaže, kao i jedna obrazovna ustanova.

Nedostatak PVO sistema

Ukrajinske zračne snage saopćile su da su ruske snage, osim standardnih balističkih projektila, prema Kijevu lansirale i hipersonične rakete „Cirkon“ iz pravca Kurske oblasti.

Napad je uslijedio u trenutku kada se Ukrajina suočava s hroničnim nedostatkom presretačkih projektila za sisteme protuzračne odbrane Patriot.

Patriot je trenutno jedan od rijetkih sistema u ukrajinskom arsenalu koji može efikasno obarati balističke i hipersonične rakete, dok drugi zapadni sistemi, poput francusko-italijanskog SAMP/T-a, nemaju tu mogućnost, pojasnio je pukovnik Jurij Ihnat iz ukrajinskih zračnih snaga.

Koristeći ovu slabost, Rusija je značajno povećala upotrebu balističkih projektila u masovnim napadima na ukrajinske gradove.

Kao odgovor na to, ukrajinska odbrambena kompanija Fire Point, poznata po dronovima FP-1 i krstarećim raketama Flamingo, intenzivno radi na razvoju domaćeg sistema „Freya“, posebno namijenjenog odbrani od balističkih projektila.

Napadi i na rusku teritoriju

Iste noći zabilježeni su i napadi na teritoriju Rusije.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da je ruska protuzračna odbrana oborila osam bespilotnih letjelica koje su se kretale prema glavnom gradu Rusije.

Zbog ovog incidenta, ruska agencija za avijaciju Rosavijacija uvela je privremena ograničenja letova na moskovskim aerodromima Vnukovo i Domodedovo.

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