Forto protiv zatvaranja starog prelaza na GP Gradiška

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto glasao je protiv odluke o privremenom zatvaranju graničnog prijelaza Gradiška – Stara Gradiška na današnjoj telefonskoj sjednici Vijeća ministara BiH, jer smatra da zatvaranje prijelaza nije rješenje i da je nedopustivo da cijenu nepravovremenog postupanja i nerada nadležnih institucija plaćaju građani, prijevoznici i privreda.

– Ministarstvo komunikacija i prometa BiH je s Hrvatskom još 2022. godine završilo novi most kod Gradiške, a prije više od tri godine omogućilo promet na mostu. Danas imamo izgrađen most i međunarodni ugovor kojim je Gradiška Novi most – Gornji Varoš određen kao međunarodni granični prijelaz, ali Uprava za indirektno oporezivanje BiH još nije uspostavila carinski referat, navodeći da to nije moguće jer njen Upravni odbor nije usvojio potrebnu sistematizaciju – izjavio je ministar Forto.

Privremeni režim uveden nakon obrušavanja dijela zaštitne ograde na starom mostu istječe 19. augusta u 19 sati, a Ministarstvo sigurnosti BiH navelo je da nema pravni osnov za njegovo daljnje produženje. Istovremeno, u materijalu dostavljenom Vijeću ministara BiH i sama UIO upozorava da bi zatvaranje prijelaza moglo imati ozbiljne negativne posljedice za stanovništvo, privredu, transport i ekonomiju obiju država i cijelog regiona.

– Zatvaranjem starog prijelaza ne rješavamo problem, nego rizikujemo da cijenu institucionalnog zastoja plate građani, prijevoznici i privreda. Odgovornost treba tražiti tamo gdje se problem može i mora riješiti – u Upravi za indirektno oporezivanje i njenom Upravnom odboru. Oni moraju završiti svoj posao i omogućiti potpuni rad novog graničnog prijelaza koji smo izgradili prije četiri godine – naglasio je ministar.

Kada je riječ o sanaciji starog mosta, postojeći Sporazum između BiH i Hrvatske propisuje da poslove održavanja mostova obavljaju nadležni upravitelji cestovne infrastrukture. Zato je neophodno da JP Putevi Republike Srpske, kao nadležni upravitelj, izrade elaborat o stanju mosta i obimu potrebnih radova te preduzmu aktivnosti iz svoje nadležnosti,pišu Vijesti

Upravitelji su, u skladu sa Sporazumom, dužni međusobno razmjenjivati potrebnu dokumentaciju i informacije te koordinirati aktivnosti u pripremi i provođenju radova. Ukoliko se utvrdi potreba za vanrednim održavanjem, odnosno rekonstrukcijom mosta, JP Putevi Republike Srpske o tome trebaju obavijestiti Ministarstvo komunikacija i prometa BiH.

Tek nakon toga Ministarstvo može pokrenuti proceduru pregovora s Republikom Hrvatskom o sklapanju posebnog sporazuma kojim će se urediti način vanrednog održavanja ili rekonstrukcije, postupci nabavke za izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova i stručni nadzor, kao i način finansiranja, saopćeno je iz te institucije.

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