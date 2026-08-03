Procurio interni zahtjev američke vojske: “Tražimo nove, kreativne i nekonvencionalne načine za kažnjavanje Irana”

Dok se administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa suočavala sa sve manjim brojem mogućnosti za djelovanje prema Iranu, američka vojna komanda zatražila je od analitičara nove i nekonvencionalne ideje za dodatni pritisak na Teheran.

Zahtjev je upućen putem interne e-mail poruke visokog oficira američke Centralne komande (CENTCOM), koja je zadužena za vojne operacije SAD-a na Bliskom istoku.

– Trebaju nam ideje – napisao je oficir iz obavještajnog odjela CENTCOM-a u poruci poslanoj u srijedu širokom krugu vojnih analitičara.

– Tražimo nove, kreativne i nekonvencionalne načine za vršenje pritiska i kažnjavanje Irana – naveo je američki vojni oficir, prema izvoru upoznatom sa sadržajem poruke.

Drugi izvor potvrdio je da je visoki američki vojni zvaničnik prošle sedmice također tražio nove prijedloge o tome kako se odnositi prema Iranu, prenosi CNN.

Interna razmjena ideja

Ovakav način prikupljanja ideja putem masovne e-mail komunikacije vojni zvaničnici ocijenili su neuobičajenim. Prema njihovim navodima, to pokazuje koliko su ograničene opcije koje administracija Donalda Trampa ima u nastojanju da Iran privoli na sporazum pod američkim uvjetima.

U pokušaju pronalaska alternativnih rješenja, zvaničnik CENTCOM-a pokrenuo je internu razmjenu prijedloga kako bi provjerio postoji li drugačiji pristup prema Iranu. Drugi izvor naveo je da Centralna komanda razmatra sve mogućnosti i da je spremna ponovo procijeniti dosadašnju strategiju.

– Centralna komanda SAD-a ima dugu historiju inovativnog razmišljanja i rada – izjavio je kapetan Timoti Hokins, portparol CENTCOM-a.

Trampova prijetnja

Ova poruka prethodila je prijetnji Donalda Trumpa da će pokrenuti nove napade na Iran. Od te mogućnosti američki predsjednik odustao je tokom vikenda nakon intervencije regionalnih zvaničnika, među kojima je bio i saudijski prestolonasljednik, koji ga je pozvao na smirivanje tenzija,piše Avaz

Tramp je ranije izjavio da odustaje od planiranog napada na Iran ukoliko dvije strane brzo postignu dogovor. Tvrdio je da pregovori napreduju, uključujući i pitanje ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza.

Ipak, iranski državni mediji nisu objavili nikakve informacije koje bi ukazivale da je Teheran tražio obustavu napada ili promijenio stav o ovom važnom pomorskom prolazu.

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