Finalista Zvezda Granda Adi Begić: Volim izazove i rad

Ime i prezime: Adi Begić.

Datum i mjesto rođenja: 13. oktobar 2003. godine, Kakanj.

Šta prvo uradite kad se probudite: Popijem kafu i provjerim šta me čeka tog dana. Ako imam nastup, odmah sam mislima u muzici.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Vjerovatno sportom ili nekim privatnim biznisom. Volim izazove i rad.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Muzika. Od malih nogu sam znao da je to moj put.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Gitaru. Uz muziku nikad nisi potpuno sam.

Najdraža pjesma: Nemam jednu. Zavisi od raspoloženja, ali najviše volim pjesme koje imaju emociju i traju godinama.

Šta gledate na televiziji: Sport, koncerte i filmove.

Šta Vas nervira: Neiskrenost, bahatost i kašnjenje.

Najdraži grad: Kakanj. Gdje god odem, najljepše je vratiti se kući.

Najbolji poklon koji ste dobili: Ljubav i podrška moje porodice.

Čega se plašite: Da jednoga dana ne zažalim za stvarima koje nisam uradio. Zbog toga se trudim da sve radim od srca.

S kim najradije pijete kafu: S porodicom i dobrim prijateljima.

Omiljena društvena mreža: Instagram.

Najdraža boja: Crna, nije teško primijetiti.

Ko Vam je uzor: Moji roditelji. Od njih sam naučio šta znače rad, poštenje i upornost.

Najdraži pisac: Ivo Andrić.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Volio bih da ima više razumijevanja među ljudima.

Omiljeni muzičar ili bend: Aca Lukas. Posebno mi je zanimljivo što je ranije bio roker, a danas je jedan od najpopularnijih folk pjevača.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Zločin i kazna“.

Tim za koji navijate: Nemam navijačku strast da pratim svaku utakmicu, ali volim pogledati dobar fudbal.

Omiljena narodna izreka: „Bez muke nema nauke“.

Koje pitanje najviše mrzite: Kad će svadba?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Roki Balboa (Rocky).

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Egipat.

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