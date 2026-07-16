Erdogan najavio zakon o raspuštanju PKK-a koji uskoro stiže u parlament…

Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je u srijedu da će zakonski prijedlog povezan s raspuštanjem zabranjene militantne organizacije Radnička partija Kurdistana (PKK) biti dostavljen parlamentu „u narednim danima“.

PKK, koji je vodio višedecenijsku pobunu protiv turske države i kojeg Ankara, kao i njeni zapadni saveznici, smatra terorističkom organizacijom, odlučio je u maju 2025. godine da položi oružje i raspusti se nakon poziva svog zatvorenog lidera Abdullaha Öcalana.

Erdogan je ovu izjavu dao nakon sjednice vlade, pišu Vijesti.

Facebook komentari