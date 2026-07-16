Kome stiže novac, a ko krpi kraj s krajem: Avgust donosi pare Blizancima i Lavu, a Djevici ponudu snova

Mjesečni horoskop za posao i novac najavljuje ozbiljna planetarna pomeranja u avgustu, pa proverite ko dobija povišicu, a ko mijenja posao iz korijena.

Predstojeći mjesec donosi velike promjene na poslovnom planu i u kućnom budžetu za sve znake.

Svemir nam sprema prave preokrete – od pomračenja Sunca u Lavu koje otvara vrata za nove početke, pa do pomračenja Meseca u Ribama koje donosi potpunu čistku i rješavanje situacija koje vas dugo muče.

Ključni datumi za vaš novčanik

Početak mjeseca, od 3. avgusta sa retrogradnim Hironom, vraća poljuljano samopouzdanje. Venera 6. avgusta donosi sjajne dogovore, Merkur od 9. olakšava razgovore za posao, a Mars od 11. traži strpljenje sa kolegama.

Pomračenje Sunca 12. avgusta idealno je za napredovanje i pokretanje biznisa, dok je 15. avgust najsrećniji dan za novac i ugovore. Krajem meseca, ulasci Sunca i Merkura u Devicu (23. i 25. avgusta) usmeravaju nas na štednju, a pomračenje Meseca 28. avgusta stavlja tačku na stare projekte.

Ovan

Pomračenje Sunca budi vašu kreativnost i želju da vodite. Ako ste čekali da vas neko primeti, ovo je vaš trenutak. Ljudi iz medija, marketinga i privatnog sektora imaju odlične prilike. Samo usporite sa trošenjem u prvoj polovini meseca, jer vam posle 15. avgusta stiže lepa zarada od dodatnih poslova.

Srećni dani za karijeru: 12, 15. i 25. avgust.

Bik

Porodične obaveze mogu nakratko da vam pomute planove na poslu čim Mars uđe u Raka. Srećom, Venera vam čuva leđa i pravi prijatnu atmosferu u timu. Očekuje vas stabilan mesec za novac. Držite se štednje i dugoročnih planova, a odluke oko nekretnina mogu biti pun pogodak.

Srećni dani za karijeru: 6, 15. i 23. avgust.

Blizanci

Merkur vam donosi izuzetnu moć ubeđivanja. Avgust je sjajan za razgovore za posao, pisanje, prodaju i rad na mreži. Nova poznanstva mogu vas spojiti sa uticajnim ljudima, a dodatni dinar stiže preko honorarnih poslova ili rada od kuće. Ipak, prištedite malo pred kraj meseca.

Srećni dani za karijeru: 9, 15. i 27. avgust.

Rak

Mars u vašem znaku daje vam hrabrost da krenete po ono što zaslužujete. Posla će biti preko glave, ali raste i šansa da zablistate, samo izbegavajte nepotrebne rasprave na radnom mestu. Finansije idu nabolje i uz malo discipline lakše ćete pokriti skok kućnih troškova.

Srećni dani za karijeru: 11, 15. i 28. avgust.

Lav

Ovo je vaš mesec. Pomračenje Sunca u vašem znaku označava početak potpuno nove poslovne ere, pa su povišice, nove funkcije ili pokretanje privatnog posla i te kako izvesni. Zarada raste, a pregovori oko plate daju odlične rezultate, naročito polovinom meseca.

Srećni dani za karijeru: 12, 15. i 18. avgust.

Djevica

Druga polovina avgusta stavlja vas u prvi plan. Čim Sunce i Merkur ušetaju u vaš znak, vaša organizovanost i oko za detalje oboriće nadređene s nogu. Pravo je vreme za sređivanje budžeta, računa i ulaganja. Jedino izbegavajte da pozajmljujete novac drugima.

Srećni dani za karijeru: 23, 25. i 27. avgust.

Vaga

Venera u vašem znaku donosi vam šarm, samopouzdanje i sjajan prijem kod kolega i klijenata. Sastanci i ugovori prolaze sa lakoćom. Finansije se stabilizuju kroz zajedničke poslove, dok privatnici mogu privući klijente koji odlično plaćaju.

Srećni dani za karijeru: 6, 15. i 23. avgust.

Škorpija

Pritisak na poslu raste početkom meseca, ali vam pomračenje Sunca pomaže da presečete i postavite nove ciljeve. Šefovi će i te kako primetiti vaš trud. Pažljivo sa novcem, ne trošite u afektu i birajte sigurna, dugoročna ulaganja umesto brze zarade.

Srećni dani za karijeru: 12, 23. i 28. avgust.

Strijelac

Putovanja, učenje i saradnja sa inostranstvom dobijaju vetar u leđa od zvezda. Spoj Merkura i Jupitera donosi vam lepe vesti o unapređenju ili poslu preko granice. Novac stiže kroz usavršavanje novih veština, a mogući su i neočekivani prilivi.

Srećni dani za karijeru: 15, 18. i 25. avgust.

Jarac

Reorganizacija na poslu tražiće od vas malo prilagođavanja. Budite strpljivi jer vam dugoročna korist preteže trenutne izazove. Pravi je trenutak da pregledate kredite i dugovanja, ali izbegavajte rizične finansijske poteze krajem meseca.

Srećni dani za karijeru: 15, 23. i 27. avgust.

Vodolija

Poslovni odnosi i nova partnerstva postaju glavna tema. Novi ugovori mogu vam potpuno promeniti smer u karijeri, a lepa reč otvaraće sva vrata. Zajedničke finansije idu nabolje, ali dobro pročitajte svaki papir pre potpisivanja jer troškovi oko putovanja mogu skočiti.

Srećni dani za karijeru: 6, 15. i 25. avgust.

Ribe

Pomračenje Meseca u vašem znaku donosi veliku prekretnicu. Završavate stare priče, napuštate ono što vas ne ispunjava i konačno dobijate jasnu sliku gde idete dalje. Vreme je da sasečete nepotrebne troškove i usvojite zdravije finansijske navike.

Srećni dani za karijeru: 23, 25. i 28. avgust.

Zlatna pravila da sačuvate novac

Svemir u avgustu traži da spojite samopouzdanje i pametno planiranje. Osvežite biografiju, negujte odnose sa ljudima i budite otvoreni za iznenadne prilike.

Ako vodite privatan posao, usmerite se na dugoročne planove umesto na brzu zaradu. Držite se pametne štednje, izbegavajte impulsivnu kupovinu i dobro razmislite pre svakog većeg troška tokom dana pomračenja, piše krstarica.

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