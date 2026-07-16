Ovaj znak danas bi trebao paziti što govori, lako bi mogao požaliti

Prema zvijezdama, najizazovniji dan (četvrtak, 30. juli) očekuje Ovna.

Ovnovi bi danas mogli osjetiti pojačanu napetost zbog nepovoljnog utjecaja Marsa, što će dodatno naglasiti njihovu impulzivnu prirodu. Zbog toga bi lako mogli burno reagirati u situacijama koje inače ne bi doživjeli kao problem.

Na poslu se savjetuje oprez u komunikaciji s kolegama i nadređenima jer bi običan nesporazum mogao prerasti u ozbiljniju raspravu. Umjesto brzih reakcija, bolje je zastati i razmisliti prije nego što nešto kažete.



Pazite na impulzivne reakcije

Ni financije danas nisu područje na kojem bi trebalo riskirati. Impulzivna kupnja ili ishitrena odluka mogla bi se kasnije pokazati lošim potezom, pa je pametnije veće troškove ostaviti za neki drugi dan.

U ljubavi bi partner mogao pogrešno shvatiti Ovnovu izravnost, zbog čega su mogući manji nesporazumi ili zahlađenje odnosa. Iskren razgovor i malo više strpljenja mogli bi spriječiti nepotrebne svađe.

Stres bi se mogao odraziti i na fizičko stanje, osobito kroz napetost u vratu i ramenima ili osjećaj umora. Najbolji savjet za današnji dan jest ne donositi važne odluke u afektu i prije svake burne reakcije zastati na trenutak te duboko udahnuti, piše index.

Facebook komentari