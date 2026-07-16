Kako prepoznati pokvarenu lubenicu: Obratite pažnju na nekoliko jasnih znakova

Ako lubenica već neko vrijeme stoji u kuhinji ili frižideru, obratite pažnju na nekoliko promjena koje mogu ukazivati na to da je najbolje baciti.

Pjena na kori ili u unutrašnjosti

Jedan od najočitijih znakova kvarenja je pojava pjene na kori ili u unutrašnjosti lubenice nakon rezanja. To se događa kada u plodu započne proces fermentacije, zbog čega više nije sigurna za jelo. Ako primijetite ovakvu promjenu, lubenicu nemojte konzumirati.

Mekana ili oštećena kora

Kora zdrave lubenice treba biti čvrsta i bez većih oštećenja. Ako primijetite pukotine, udubljenja, modrice ili mekane dijelove, velika je vjerovatnoća da je i unutrašnjost počela propadati. Takve promjene često znače da je plod prezreo ili da je došlo do razvoja bakterija.

Promijenjena tekstura

Svježa lubenica treba biti čvrsta, hrskava i sočna. Ako je meso postalo brašnasto, gumeno, suho ili kašasto, riječ je o znaku da je izgubila svježinu. Iako takva promjena ne mora uvijek značiti da je opasna za jelo, okus i kvalitet više neće biti isti.

Neugodan ili kiseo miris

Zrela lubenica ima blag i svjež miris. Ako nakon rezanja osjetite neugodan, kiseo ili fermentisan miris, to je znak da se plod pokvario. U tom slučaju lubenicu nije preporučljivo jesti.

Promjena boje

Lubenica bi trebala imati ujednačenu boju, bez tamnih ili smeđih mrlja. Ako primijetite veće promjene boje, posebno ako su praćene neugodnim mirisom ili plijesni, najbolje je da je ne konzumirate.

Kako bi lubenica što duže ostala svježa, čuvajte je na hladnom mjestu. Ako primijetite bilo koji od navedenih znakova kvarenja, najsigurnije je baciti plod i izbjeći moguće zdravstvene tegobe.

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