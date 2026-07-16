Darko Lazić otjeran iz kluba u Hrvatskoj: “Žvakao pare i nije mogao da stoji”

Nedavno su društvene mreže usijali snimci sa nastupa Darka Lazića u jednom klubu u Trogiru u Hrvatskoj, održanog 18. jula ove godine, na kojima se vidi da je pjevač otežano pjevao jer je navodno bio u alkoholisanom stanju.”Telegraf” je objavio sporni video-zapis na kojem se jasno vidi da folker jedva stoji na nogama, dok mu se oči sklapaju.

Situacija je eskalirala do te mjere da je gazda kluba, zbog njegovog stanja, odlučio da prekine njegov nastup nakon samo pola sata pjevanja.

Darko Lazić oštro je demantovao ove navode izjavio da je pjevao sat i po vremena, kao i da mu nastup uopšte nije plaćen.

Vlasnik kluba u Trogiru oglasio se za Telegraf.rs.

Revoltiran pjevačevom izjavom, gazda objekta je poručio da su sve Darkove tvrdnje apsolutna neistina.

“Mi smo klub koji sljedeće godine puni 30 godina postojanja. Slobodno kontaktirajte bilo kog pjevača koji je kod nas nastupao i pitajte ih kako je poslovati sa nama. Neki su i preko 10 puta pjevali. Što se Darka tiče, društvene mreže su pune njegovih klipova i kakav je bio taj nastup. Reći ću vam samo da je on prvi izvođač, za ovih 30 godina, koji je isključen. Tako da… To što on kaže da nije plaćen, plaćen je i te kako”, rekao je gazda za Telegraf, pa dodao,pišu Vijesti

“Ma kakvih sat i po, čovjek nije mogao da stoji na nogama ni pola sata, to se nikada nije desilo! On je otišao sa bine, ušao među publiku i pjevao za šankom, ima video i gdje žvaće pare”.

Darko Lazić je ranije opleo po gazdi i gazdarici kluba, te je rekao da ga nisu ispoštovali.

“Ma mogu i gazda i gazdarica da mi se napuše k*rca. Ma koga je on isterao, kako ih nije sramota? Totalno netačna informacija. Pjevao sam sat i po i nisu mi platili. Rekao mi kao da siđem sa bine i pustio DJ-a, a to im je fora da ne bi platili. Nikome ne bih preporučio da ide u taj klub”, rekao je Darko Lazić.

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