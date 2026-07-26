Svijet

SP 2026 najprofitabilnije takmičenje u historiji fudbala

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Objavljeno prije 31 minuta

Svjetska fudbalska federacija (FIFA) ostvarila je rekordne prihode zahvaljujući Svjetskom prvenstvu održanom u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, a očekuje se da će ukupna zarada premašiti 13 milijardi dolara.

Svjetska fudbalska federacija (FIFA) ostvarila je rekordne prihode zahvaljujući Svjetskom prvenstvu održanom u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, a očekuje se da će ukupna zarada premašiti 13 milijardi dolara.Takav finansijski rezultat čini ovaj Mundijal najunosnijim takmičenjem u historiji svjetskog fudbala.

Iako su prve procjene govorile da će FIFA inkasirati oko 11 milijardi dolara, konačni prihodi prema svemu sudeći bit će znatno veći.

Za poređenje, Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine donijelo je FIFA-i približno 7,5 milijardi dolara prihoda, što pokazuje koliko je ovogodišnji turnir nadmašio prethodni.

Najveći utjecaj na rast zarade imali su proširenje takmičenja na 48 reprezentacija, kao i značajno skuplje ulaznice u odnosu na ranije Mundijale,piše

Zbog izuzetno uspješnih finansijskih pokazatelja, u FIFA-i već razmatraju dodatno proširenje Svjetskog prvenstva 2030. godine.

Jedna od opcija je povećanje broja učesnika sa sadašnjih 48 na 64 reprezentacije, čime bi organizacija mogla ostvariti još veće prihode.


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