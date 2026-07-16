Stiže novi toplotni talas, NIJEMCI PROGNOZIRAJU PAKAO: Temperature idu do 47 stepeni, JEDNO POSEBNO ZABRINJAVA!

U najavi vremenske prognoze Republičkog hidrometeorološkog zavoda u Srbiji u petak i subotu prijatnije temperature ispod 30 stepeni i početkom sljedeće nedjelje uz povremenu padavinu lokalnog razvoja oblačnosti i padavina. Temperaturni skok očekuje nas od 2. avgusta kada se predviđaju temperature koje prelaze 37 stepeni Celzijusovih. Najavljeno je 6 dana sa jako visokim temperaturama, pa nas sigurno očekuju dnevne preko 40 i noćne preko 24 stepena. Za sada očekuje se jako topao avgust.

Međutim, veliki dio Evrope priprema se za novi talas ekstremnih vrućina.

Španija se već suočava sa trećim snažnim toplotnim talasom ovog leta, a temperature bi mogle da dostignu čak 47 stepeni Celzijusa. Državna meteorološka agencija AEMET upozorava da će se visoke temperature zadržati tokom cijele sedmice i približiti nacionalnom rekordu od 47,6 stepeni, koji je zabilježen prije pet godina.

Najteže će biti pogođeni delovi jugoistošnjosti zemlje, gdje će rizik od šumskih požara dostići ekstreman nivo. Prognozira se da bi u popularnoj turističkoj destinaciji Malagi temperatura mogla da dostigne 45 stepeni, dok se u delovima južne Španije očekuju maksimalnih 44, a u Kataloniji oko 42 stepena.

Prema pisanju portala Severe Weather Europe, uzrok ovakvog vremena je takozvana „toplotna kupola“, meteorološki fenomen u kojem se vreo i suv vazduh iz severne Afrike, uključujući Saharu, širi ka severu i zadržava nad velikim područjima Evrope.

Austrija se sprema za novi udar vrućine

Meteorolog austrijskog ORF-a Markus Vadsak (Marcus Wadsak) upozorio je na društvenim mrežama da mnogi već imaju utisak kako je leto završeno, nakon nekoliko svježijih dana.

„Ali dolazi još nešto, i vjerovatno će biti veoma ozbiljno“, poručio je Vadsak.

Prema trenutnim prognozama, novi toplotni talas u Austriji počeće već 31. jula i mogao bi da potraje tokom prvih dana avgusta, ponovo donoseći veoma visoke temperature.

Pojedine dugoročne prognoze, poput onih koje objavljuje portal wetter.com, za početak avgusta u Beču predviđaju čak do 43 stepena Celzijusa, što bi bilo znatno iznad dosadašnjeg austrijskog rekorda od 40,5 stepeni.

Ipak, meteorolozi upozoravaju da su prognoze za period duži od sedam dana i dalje veoma nepouzdane, pa smatraju da maksimalne temperature u Austriji verovatno neće prelaziti 42 stepena, piše Heute.

Novi toplotni talas stiže i u Njemačku

Na ekstremne vrućine priprema se i Nemačka, prenosi HNA.

Nakon kratkog zahlađenja, meteorološki modeli najavljuju novi, još intenzivniji toplotni talas koji bi mogao da zahvati čitavu zemlju.

Meteorolog Dominik Jung u kolumni za HNA navodi da će već u subotu, 25. jula, na jugozapadu zemlje, u oblastima Oberrajn i Pfalc, temperature dostizati oko 36 stepeni.

Pravi udar vrućine očekuje se od utorka, kada će se toplotna kupola proširiti na cijelu Nemačku. U većem dijelu zemlje temperature će biti između 30 i 35 stepeni, dok bi na pojedinim lokacijama mogle da se približe ili čak pređu 40 stepeni.

Uzrok je isti meteorološki sistem koji trenutno dominira jugozapadom Evrope. Nad Španijom i Portugalom vazduh se snažno spušta, dodatno zagreva, a zatim se čitav sistem pomera ka sjeveroistoku i centralnoj Evropi.

Takvu prognozu potvrđuju i američki model GFS i evropski ECMWF, što dodatno povećava njenu vjerovatnoću.

Posebno zabrinjavaju simulacije za početak avgusta, koje pokazuju temperature od 40 stepeni i više na velikom dijelu Nemačke, dok bi na jugozapadu zemlje mogle da dostignu čak 43 do 44 stepena Celzijusa.

Meteorolozi podsjećaju da su ovakve prognoze pre dvadesetak godina bile prava rijetkost, dok se danas pojavljuju gotovo na svakih nekoliko sedmica.

Iako su dugoročne prognoze i dalje podložne promjenama, stručnjaci ističu da učestalost ovakvih ekstremnih scenarija predstavlja ozbiljno upozorenje.

Građanima se savjetuje da piju dovoljno tečnosti, izbegavaju fizičke napore na suncu i posebnu pažnju posvete zaštiti starijih osoba, dece i hroničnih bolesnika, prenosi HNA, piše espreso.

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