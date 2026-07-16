Bogati Nijemci masovno napuštaju domovinu, ovo su zemlje koje ih sve više privlače

Sve veći broj Nijemaca razmišlja o odlasku iz zemlje, dok su mnogi već počeli tražiti posao u inostranstvu. Prema najnovijim podacima, negativni migracijski saldo njemačkih državljana dostigao najviši nivo od 2017. godine.

Savezni zavod za statistiku Njemačke (Destatis) je objavio da se tokom prošle godine iz zemlje iselilo više od 288.000 njemačkih državljana. Broj iseljenih bio je za blizu 97.000 veći od broja njemačkih državljana koji su se vratili u zemlju, što je najnegativniji migracijski saldo ove grupe stanovništva u posljednjih nekoliko godina.

Rastuće interesovanje za odlazak potvrđuje i istraživanje koje je za platformu Indeed provela agencija Appinio. Kako se navodi, najviše žele ići osobe sa višim prihodima, mada želja za odlaskom nije ograničena na jednu grupu stanovništva.

Dvije trećine ispitanih bi radilo van Njemačke

Više od polovine ispitanika čije domaćinstvo ima mjesečna primanja od najmanje 6.000 eura navelo je da je tokom protekle godine istraživalo mogućnosti zaposlenja u inostranstvu ili su se prijavljivali na oglase stranih poslodavaca.

Dvije trećine ispitanih razmišlja o radu izvan Njemačke, dok je gotovo 30 posto već aktivno tražilo posao ili slalo prijave.

Među onima koji razmatraju odlazak čak 77 posto želi u inostranstvu ostati nekoliko godina ili se trajno preseliti. Kao najčešći motivi navode se veća primanja i bolji kvalitet života, što je stav 51 posto ispitanih. Za njih 42 posto to su ugodnija klima, niži porezi i manja finansijska izdvajanja nego u Njemačkoj, a samo 24 posto smatra da bi u inostranstvu imali bolje mogućnosti za razvoj karijere.

Ekonomistica tržišta rada u Indeedu Virdžinija Zondergeld (Virginia Sondergeld) smatra da međunarodna mobilnost može donijeti korist jer zaposleni u drugim državama stječu nova znanja i iskustva.

Upozorava međutim da činjenica da dvije trećine zaposlenih razmatra odlazak pokazuje i nezadovoljstvo uslovima života i rada u Njemačkoj.

Rad nije dovoljno nagrađen

Porezi i doprinosi predstavljaju jedan od glavnih razloga nezadovoljstva. Od svakih 100 eura koje poslodavac izdvoji za prosječnog samca, zaposleniku u Njemačkoj ostane približno 50,70 eura neto, dok ostatak odlazi na porez na dohodak i doprinose za socijalno osiguranje.

Čak 70 posto ispitanika smatra da je poresko opterećenje previsoko u odnosu na visinu plaće i da njihov rad nije dovoljno nagrađen.

Najviše interesovanja njemačkih tražilaca posla i dalje privlače Sjedinjene Američke Države, na koje otpada 14,4 posto svih pretraga međunarodnih oglasa. Interesovanje za SAD smanjeno je ipak za čak 34 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Na drugom i trećem mjestu nalaze se Ujedinjeno Kraljevstvo i Švicarska, sa po 13,6 posto ukupnih pretraga.

Privlače ih UAE i Indija

Istovremeno raste interesovanje za druge destinacije. Broj pretraga poslova u Ujedinjenom Kraljevstvu povećan je za 38 posto. Ujedinjeni Arapski Emirati i Indija zabilježili su rast od 24 posto, dok je interesovanje za poslove u Australiji povećano za približno deset posto.

Uprkos odlasku velikog broja vlastitih državljana, Njemačka i dalje bilježi pozitivan migracijski saldo među strancima,piše Avaz

Tokom prošle godine u zemlju se doselilo više od 200.000 stranih državljana više nego što ih je napustilo Njemačku.

Posebno raste broj visokoobrazovanih stručnjaka iz zemalja izvan Evropske unije, prvenstveno iz Indije.

Oni najčešće pronalaze posao u informatičkom sektoru, razvoju umjetne inteligencije, digitalizaciji, inženjerstvu i naučnoistraživačkom radu.

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