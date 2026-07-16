Yamal otkrio šta mu je Messi rekao nakon finala

Španija je u nedjelju osvojila naslov prvaka svijeta pobjedom nad Argentinom rezultatom 1:0. Gol odluke postigao je Ferran Torres u 106. minuti.

Po povratku u Španiju, Yamal je istakao da Messija smatra najboljim nogometašem svih vremena.

“On je neko na koga sam se uvijek ugledao. Poslije utakmice želio sam da mu ukažem poštovanje”, rekao je Yamal,pišu Vijesti

Dodao je da još uvijek ne može u potpunosti shvatiti koliko se brzo razvijala njegova karijera.

“Da mi je neko prije nekoliko godina rekao da ću podići trofej Svjetskog prvenstva nakon što sam igrao protiv Lionela Messija, pomislio bih da je lud”, kazao je mladi španski reprezentativac.

Posebno je izdvojio razgovor s argentinskim kapitenom odmah nakon završetka finala.

“Rekao mi je da nastavim svojim putem i da budućnost pripada našoj generaciji. Te riječi vrijede isto koliko i medalja koja mi visi oko vrata”, otkrio je Yamal.

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