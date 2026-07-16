Tramp će u nedjelju prisustvovati finalu FIFA Svjetskog prvenstva

Američki predsjednik Donald Tramp prisustvovat će finalu Svetskog prvenstva u fudbalu u nedjelju, potvrdila je glasnogovornica Bijele kuće u četvrtak.

– Predsjednik će u petak otputovati u Njujork kako bi prisustvovao prijemu FIFA-e u Trump Toweru, nakon čega će u nedjelju doći na finale FIFA Svjetskog prvenstva između Španije i Argentine – rekla je Kerolajn Levit,piše Avaz

Dodala je da bi Trampovo prisustvo finalu “uokvirilo ono što je bilo najgledanije, najsigurnije i najuspješnije Svjetsko prvenstvo u američkoj istoriji”.

– Prikladan zaključak turnira koji je pokazao sposobnost Amerike da ugosti svijet na najvećoj pozornici – dodala je.

Finale će se igrati u nedjelju na stadionu MetLife u Nju Džersiju

Facebook komentari