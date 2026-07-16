Izgorjeli ste na suncu? Dermatolozi: Odmah uradite…

Posljedica su opekotine od sunca koje, osim što izazivaju bol i nelagodu, mogu povećati rizik od trajnih oštećenja kože.

Opekotina od sunca predstavlja upalnu reakciju površinskih slojeva kože uzrokovanu ultraljubičastim zračenjem. Najčešće se manifestuje crvenilom, otokom, ljuštenjem i pojavom plikova. Iako koža može zacijeliti, stručnjaci upozoravaju da oštećenja DNK u pojedinim ćelijama mogu ostati trajna i povećati rizik od razvoja raka kože.

“Sunce emituje ultraljubičasto zračenje koje dopire do kože i oštećuje njene ćelije. Zračenje izaziva promjene DNK, što dovodi do crvenila karakterističnog za opekotine od sunca”, objašnjava dermatologinja dr. Ranella Hirsch.

Dodaje kako melanin prirodno štiti kožu od UV zračenja, ali naglašava da su i tamnjenje kože i opekotine zapravo znakovi oštećenja ćelija.

Šta uraditi?

Dermatolozi savjetuju da se odmah sklonite sa sunca i izbjegavate novo izlaganje dok koža potpuno ne zacijeli.

“Kada se koža već bori s opekotinom, znatno je podložnija dodatnim i potencijalno ozbiljnijim oštećenjima”, upozorava dermatologinja dr. Michelle Henry.

Stručnjaci preporučuju što brže hlađenje kože hladnim oblogama ili kratkim hladnim tuširanjem. Led se ne smije stavljati direktno na kožu, već ga je potrebno umotati u peškir i držati najviše 15 do 20 minuta.

Također savjetuju izbjegavanje dugog tuširanja, agresivnih sapuna i pilinga koji mogu dodatno isušiti i nadražiti kožu.

Kupke koje umiruju kožu

Jedna od preporuka je kupka s koloidnim ovsenim pahuljicama koje imaju protivupalna svojstva i mogu ublažiti svrab i iritaciju.

Ako ih nemate, dr. Ranella Hirsch preporučuje kupku od jednakih količina hladne vode i mlijeka.

“Mliječni proteini i prirodna mliječna kiselina imaju umirujući učinak na oštećenu kožu”, navodi ona.

Pijte više tečnosti

Organizam nakon opekotina zahtijeva dodatnu hidrataciju jer UV zračenje doprinosi gubitku tečnosti.

Osim vode, preporučuju se izotonični napici te voće i povrće bogato vodom, poput lubenice i krastavaca.

Nakon tuširanja potrebno je nanijeti blagu hidratantnu kremu dok je koža još blago vlažna kako bi se zadržala vlaga i smanjilo isušivanje.

Dermatolozi preporučuju i korištenje čistog gela aloe vere, koji može pomoći u smanjenju upale i ubrzati zarastanje opekotina prvog i drugog stepena. Treba izbjegavati proizvode koji sadrže alkohol jer mogu dodatno isušiti kožu,pišu Vijesti

Ne dirajte plikove

Stručnjaci upozoravaju da plikove ne treba bušiti niti skidati kožu koja se ljušti jer se time povećava rizik od infekcije.

Ako plik pukne, potrebno je područje nježno oprati blagim antibakterijskim sapunom, nanijeti tanak sloj vazelina i prekriti sterilnim zavojem.

Kako spriječiti nove opekotine?

Dermatolozi ističu da je najbolja zaštita nošenje lagane odjeće dugih rukava, šešira sa širokim obodom i redovno nanošenje kreme sa zaštitnim faktorom najmanje SPF 30.

Zaštitnu kremu potrebno je obnavljati svaka dva sata, kao i nakon plivanja ili pojačanog znojenja, kako bi zaštita od štetnog UV zračenja bila potpuna.

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