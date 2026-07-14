Svijet

Iran pogodio tankere u Hormuskom moreuzu, ima mrtvih!

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Objavljeno prije 40 minuta

Prema saopštenju Ministarstva odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata, preminuo je državljanin Indije, dok je povrijeđeno osmoro ljudi.

 AP

Jedan član posade je poginuo, a više njih je povrijeđeno nakon što su iranske snage pogodile dva tankera u Ormuskom moreuzu.

Prema saopštenju Ministarstva odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata, preminuo je državljanin Indije, dok je povrijeđeno osmoro ljudi.

Među povrijeđenima je šestoro indijskih državljana i dvoje Ukrajinaca, a četvoro je zadobilo teške tjelesne povrede.

Ministarstvo je saopštilo da su se napadi dogodili u južnom prolazu ovog plovnog puta, u teritorijalnim vodama Omana.

U saopštenju je ministarstvo osudilo ono što je nazvalo “drskim napadom” i “jasnim kršenjem međunarodnog prava”.

“Država zadržava puno pravo da odgovori na ovu eskalaciju i da preduzme sve neophodne mjere kako bi zaštitila svoju teritoriju, narod i stanovnike, čime će osigurati očuvanje svog suvereniteta, bezbednosti i stabilnosti, kao i zaštitu svojih interesa i nacionalnih kapaciteta”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

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“Ministarstvo ističe da je u stanju pune pripravnosti i u potpunosti spremno da se suoči sa svim pretnjama, kao i da preduzima sve neophodne mere kako bi odlučno odgovorilo na svaki pokušaj ugrožavanja bezbjednosti i stabilnosti države.”

Iranska vojska saopštila je, prema navodima državnih medija, da su dva “supertankera koja su prekršila pravila” pogođena i onesposobljena u moreuzu.

Kako se navodi, Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da su brodovi ignorisali upozorenja, isključili svoje navigacione sisteme i pokušali da prođu kroz “miniranu rutu” u ovom plovnom putu.

Ovo dolazi ubrzo nakon što je američka vojska saopštila da je započela treću uzastopnu noć vazdušnih udara na Iran.

U saopštenju, koje je upravo objavljeno, Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) navela je da je “uspješno pogodila” ciljeve u Bušehru, Čabaharu, Džasku, Konaraku, Abu Musi i Bandar Abasu.

Dodaje se da su udari izvedeni kako bi se “dodatno umanjila sposobnost Irana da napada komercijalne brodove”, kao i da su američke snage “upotrebile precizno navođenu municiju protiv iranskih sistema obalske odbrane, raketnih i dron položaja, kao i pomorskih kapaciteta”.

CENTCOM je takođe saopštio da je trenutno više od 50.000 pripadnika američkih oružanih snaga raspoređeno širom Bliskog istoka, piše espreso.


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