Pucnjave i kokain potresaju Belgiju: Da li zemlja gubi bitku protiv narko-kartela?

U središtu problema nalazi se Antwerpen, druga najveća evropska luka i jedna od glavnih ulaznih tačaka za kokain koji iz Latinske Amerike stiže u Evropu, piše Euronews.

Belgijske vlasti prošle godine zaplijenile su 55 tona kokaina, ali zvaničnici priznaju da mnogo veće količine vjerovatno prolaze neotkrivene, skrivene u pošiljkama banana, smrznute hrane i drvne građe.

Sve češće se postavlja pitanje prijeti li Belgiji da postane “narko-država”, kako je nedavno upozorio jedan viši sudija iz Antwerpena.

Problem droge prerastao je u pitanje nacionalne sigurnosti. Nasilje povezano s narkoticima naglo je poraslo, a kriminalne grupe uspijevaju se infiltrirati u pojedine dijelove javne uprave putem korupcije i zastrašivanja,pišu Vijesti

Najviše incidenata bilježi Antwerpen, ali i Bruxelles posljednjih mjeseci bilježi porast pucnjava i sukoba između suparničkih grupa, posebno u blizini pojedinih stanica metroa i u siromašnijim dijelovima grada.

Belgija nije samo tranzitna ruta nego i značajno tržište za kokain. Istraživanja pokazuju da je njegova upotreba u belgijskim gradovima među višima u Evropskoj uniji, dok je droga posljednjih godina postala jeftinija i dostupnija širom kontinenta.

Stručnjaci upozoravaju da je riječ o evropskom problemu, jer luke Antwerpen i Rotterdam predstavljaju glavne ulazne tačke za kokain u EU. Sve dok potražnja u Evropi ostaje velika, a proizvodnja kokaina u Južnoj Americi raste, belgijske vlasti suočavat će se s dugoročnim izazovom, a ne privremenim talasom kriminala.

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