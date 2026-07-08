Šef NATO-a: Američki napadi na Iran bili su apsolutno nužni

Glavni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da je posljednji val američkih zračnih udara na Iran bio “apsolutno nužan”.

Rutte se trenutno nalazi u Ankari s liderima saveza, uključujući američkog predsjednika Donalda Trumpa, na dvodnevnom samitu koji je započeo jučer.

Na pitanje novinara kako komentariše američke napade na više od 80 ciljeva, Rutte je pružio punu podršku Washingtonu.

“Mislim da je to bilo apsolutno nužno. Kada imate primirje, a Iran ga praktički krši – vidjeli smo šta se dogodilo jučer s napadima na brodove – smatram da je od ključne važnosti da SAD odgovori ovako snažno”, poručio je Rutte, pišu Vijesti.

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