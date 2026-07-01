Tragičan slučaj iz Gaze: Dječak ubijen dok se s ocem vraćao kući

Bahaa Abu al-Ajeen vraćao je svog trogodišnjeg sina Rayana u njihovu baraku prekrivenu ceradom, privremeni dom na ratom razorenoj farmi u centralnom dijelu Gaze. Kretali su se područjem koje je označeno kao sigurna zona za civile, u blizini takozvane žute linije koja razdvaja područja pod palestinskom i izraelskom kontrolom.

Bahaa tvrdi da su ih zaustavili izraelski vojnici i ispalili hice upozorenja. Prema njegovim riječima, treći metak pogodio je Rayana u glavu, nakon čega su pucali i na njega, ranivši ga u nogu.

“Rekao sam im: ‘Dijete umire. Hladnokrvno ste ga ubili. Šta vam je skrivilo ovo dijete?'”, ispričao je Bahaa za NBC News iz bolnice Al-Aqsa. Tvrdi da mu vojnici nisu dozvolili da odmah pozove hitnu pomoć, već su ga priveli, dok je satima nosio teško ranjenog sina bez medicinske pomoći.

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopćile su da su 14. juna primijetile nekoliko osoba koje su se približavale njihovim položajima te da su primijenile standardnu proceduru, uključujući hice upozorenja. Naveli su da je jedna osoba poginula, a druga ranjena, dok je slučaj i dalje predmet istrage. Na pitanja da li je među poginulima bilo dijete i pod kojim okolnostima je došlo do pucnjave nisu dali dodatne odgovore.

Slučaj je izazvao dodatnu pažnju nakon što je istražna komisija Ujedinjenih nacija u izvještaju objavljenom u junu zaključila da postoje razumni razlozi za tvrdnju da Izrael namjerno cilja palestinsku djecu, što bi moglo predstavljati genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine u Gazi i na okupiranoj Zapadnoj obali.

Izrael je odbacio izvještaj, nazvavši ga propagandom i politički motivisanim dokumentom. Iz Ministarstva vanjskih poslova poručili su da izvještaj zanemaruje zločine koje je Hamas počinio nad izraelskim civilima i optužili komisiju da nema vjerodostojan mehanizam provjere činjenica.

Rat u Gazi počeo je nakon napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine, kada je ubijeno oko 1.200 ljudi, a 251 osoba oteta. Prema podacima palestinskih zdravstvenih vlasti, od tada je u Gazi poginulo više od 70.000 ljudi, među kojima je više od 20.000 djece.

U izvještaju UN-a navedeni su i drugi slučajevi stradanja djece, uključujući desetodnevnu bebu ubijenu tokom dojenja u izbjegličkom kampu Nuseirat, kao i petogodišnju Hind Rajab, koja je poginula zajedno sa članovima porodice nakon granatiranja njihovog automobila.

Stanovnici Gaze upozoravaju da se tzv. žuta linija stalno pomjera, zbog čega civili više ne znaju gdje se završavaju zone u kojima se mogu sigurno kretati. Humanitarne organizacije navode da izraelska vojska nije objavila ažurirane karte tih područja.

Stručnjak za sigurnost sa King’s Collegea u Londonu Andreas Krieg upozorio je da granica koja se mijenja bez jasnog obilježavanja predstavlja ozbiljnu prijetnju civilima. Bivši direktor Human Rights Watcha Kenneth Roth ocijenio je da slučajevi ubistava palestinske djece ukazuju na zabrinjavajući obrazac obezvređivanja palestinskih života.

Rayanov djed Jaber Abu al-Ajeen kaže da njegova porodica godinama obrađuje zemlju u tom području i da su se uvijek pridržavali uputa vojske. “Nakon svih dogovora i prekida vatre, naš život je postao samo još teži”, poručio je, pišu Vijesti.

Facebook komentari