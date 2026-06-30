Jedan horoskopski znak u julu bi mogao doživjeti zaruke …

Juli 2026. prema astrološkim tumačenjima donosi pojačanu energiju u području ljubavi i odnosa, a posebno se izdvaja jedan horoskopski znak kojem bi ovaj mjesec mogao donijeti veliki emotivni iskorak – zaruke.

Radi se o razdoblju u kojem se odnosi produbljuju, a odluke vezane uz budućnost donose brže i odlučnije nego inače. Za neke znakove to će biti vrijeme stabilizacije veze, dok bi za jedan znak moglo značiti i konkretan korak prema braku.

Rak

Rakovi u srpnju ulaze u izrazito emotivan i važan ljubavni period. Naglasak je na sigurnosti, bliskosti i potrebi za stabilnim odnosom, što će ih potaknuti da jasnije sagledaju svoju vezu i budućnost s partnerom.

Ako su već u dugoj i ozbiljnoj vezi, srpanj im može donijeti razgovore koji vode prema važnim odlukama. Upravo bi u tom kontekstu za neke Rakove moglo doći do zaruka, i to kao prirodan nastavak odnosa koji se već neko vrijeme gradi.

Emocije su pojačane, ali i stabilne, pa Rakovi u ovom razdoblju lakše prihvaćaju odluke koje dugoročno mijenjaju njihov privatni život. Ono što se do sada možda odgađalo ili nije bilo izgovoreno, sada dolazi na dnevni red, uz osjećaj da je pravi trenutak za sljedeći korak, piše index.

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