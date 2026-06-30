Neki bježe u hlad, a ovi horoskopski znakovi uživaju u nesnosnoj vrućini

Neki ljudi čim temperature prijeđu 30 stupnjeva traže klima uređaj, hladnu vodu i zatvorene prostore. A onda postoje oni drugi – koji kao da tek na +35 počinju normalno funkcionirati. Astrolozi bi rekli da za to možda “krivnju” snose i zvijezde, odnosno horoskopski znakovi koji jednostavno bolje podnose nesnosne vrućine i čak u njima uživaju.

Evo koji znakovi najčešće spadaju u tu kategoriju.

Lav

Lavovi kao da su rođeni za ljeto. Vole sunce, vole pažnju i vole sve što je intenzivno, pa tako i visoke temperature. Dok se drugi žale na sparinu, Lavovi će bez problema sjediti na suncu, i to u najtoplijem dijelu dana.

Za njih je ljeto prirodno okruženje za život. Plaža, sunčanje, večernji izlazak nakon vrućeg dana – sve to im savršeno odgovara. Često će reći da “prava sezona tek počinje kad se drugi povuku u hlad”.

Ovan

Ovnovi su poznati po visokoj razini energije, a vrućine ih ne usporavaju onako kako bi se očekivalo. Dok drugi odustaju od fizičkih aktivnosti, Ovnovi tada tek ulaze u svoj ritam.

Trening, šetnja, vožnja bicikla ili bilo kakav izazov na visokim temperaturama za njih nije problem, nego dodatni test izdržljivosti. Što je teže, njima je zanimljivije.

Strijelac

Strijelci su tipični ljubitelji slobode, putovanja i otvorenog prostora, a ljeto im daje upravo to. Visoke temperature ne doživljavaju kao problem, nego kao dio doživljaja – bilo da su na moru, u drugoj državi ili na spontanom izletu.

Njima vrućina ne smeta jer su stalno u pokretu. Češće će tražiti avanturu nego hladovinu, a klima uređaj im je više “nužno zlo” nego potreba.

Blizanci

Blizanci se možda ne svrstavaju odmah među “fanove vrućine”, ali ih visoke temperature rijetko zaustavljaju u planovima. Ako se nešto događa, oni će biti tamo – bez obzira na to je li +20 ili +38.

Njihova znatiželja i društvenost jače su od nelagode koju donosi sparina. Zato ih često možete vidjeti na terasama, festivalima i u gradu čak i kad se svi drugi povuku unutra.

Škorpion

Škorpioni su poznati po intenzitetu, a visoke temperature kao da odgovaraju njihovoj energiji. Oni ne vole polovičnost – ili je nešto potpuno mirno i zatvoreno, ili je potpuno živo i dinamično.

Ljetne vrućine za njih su više pozadina nego problem. Neće se žaliti, nego će se prilagoditi i nastaviti po svom.

Zašto neki znakovi bolje podnose vrućinu?

Astrološki gledano, vatreni znakovi (Ovan, Lav i Strijelac) prirodno su povezani s energijom, toplinom i pokretom, pa im visoke temperature manje smetaju. Umjesto da ih iscrpljuju, često ih dodatno “podižu”.

Naravno, u stvarnosti na vrućinu više utječu navike, fizička kondicija i okruženje nego horoskop, ali zanimljivo je kako se neki ljudi ipak lakše nose s ekstremnim ljetnim uvjetima, piše index.

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