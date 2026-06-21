Horor na Filipinima: U pucnjavi u školi troje mrtvih…

Tri osobe ubijene su, a pet ih je povrijeđeno u pucnjavi u školi u centralnim Filipinima, saopćila je filipinska policija. Policija je rekla da su dva osumnjičena uhapšena nakon pucnjave u Nacionalnoj srednjoj školi San Jose u gradu Taclobanu koji se nalazi u provinciji Leyte.

Do pucnjave je došlo oko 9 sati ujutro po lokalnom vremenu, saopćio je Ured gradske policije Taclobana, dodavši da je istraga u toku kako bi se utvrdile okolnosti incidenta. Šef policije Noelito Getigan rekao je novinarima da su osumnjičeni koristili vatreno oružje kalibra .38 i 9 mm u pucnjavi.

Jedan osumnjičeni, maloljetni učenik, uhapšen je ubrzo nakon incidenta, dok se drugi kasnije predao vlastima, rekao je Getigan.

Policija je rekla da su povrijeđeni prevezeni u obližnje bolnice, dok je dodatno osoblje raspoređeno u školi kako bi se zagarantovala sigurnost učenika, osoblja, roditelja i lokalne zajednice. Vlasti su pozvale javnost da ne širi neprovjerene informacije i da sarađuje s istražiteljima, pišu vijesti.

Facebook komentari