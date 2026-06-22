Crna hronika

Tragičan kraj potrage: Tijelo starije žene pronađeno u Vrbasu

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Objavljeno prije 1 sat

Potražna akcija koja je danas vođena na području jajačkog naselja Prudi okončana je, nažalost, tragično.

Potražna akcija koja je danas vođena na području jajačkog naselja Prudi okončana je, nažalost, tragično.

Tijelo starije ženske osobe inicijala S. H. pronađeno je u koritu rijeke Vrbas nakon intenzivne potrage u kojoj su učestvovali pripadnici GSS-a Jajce, piše Jajce Online.

– Danas smo imali potražnu akciju u Jajcu, nažalost s tužnim ishodom. Tijelo unesrećene osobe pronašli smo u koritu rijeke Vrbas. Porodici izražavamo iskreno saučešće – saopćili su iz GSS-a Jajce.

Prema dostupnim informacijama, slučaj je prijavljen danas u poslijepodnevnim satima, nakon čega je pokrenuta potraga.

Na mjesto događaja izašli su pripadnici Policijske stanice Jajce, koji su obavili uviđaj, a o svemu je upoznat i dežurni tužilac, koji će rukovoditi daljnjim istražnim radnjama radi utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja.


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