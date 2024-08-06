Broj slučajeva zaraze ebolom u Kongu prešao hiljadu: Više od 250 mrtvih

Nešto više od mjesec dana nakon početka epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo, broj potvrđenih slučajeva u zemlji porastao je na više od hiljadu.

Ministarstvo informisanja u Kinshasi saopćilo je da su umrle 254 od 1003 osobe kod kojih je potvrđena ebola u tri provincije, dok se 100 osoba oporavilo. Navodi da se 365 pacijenata trenutno liječi u bolnicama i izolacijskim odjelima.

Stopa smrtnosti trenutno iznosi oko 25 posto. Podaci se odnose na slučajeve zaključno sa subotom, a brojevi su objavljeni na društvenoj mreži X u nedjelju.

Od kada je epidemija proglašena u maju, 19 osoba u Ugandi također se zarazilo ebolom, a dvoje ih je preminulo od ove izuzetno opasne bolesti. Slučajevi su bili povezani s epidemijom u Kongu.

Ministarstvo tvrdi da se trenutno prati 58 posto kontakata potvrđenih slučajeva. Kako bi se zaustavilo širenje bolesti, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) navodi da je potrebno identifikovati i pratiti 90 posto svih osoba koje su bile u kontaktu s zaraženom osobom.

Iz Afričkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (Africa CDC) više su puta izrazili zabrinutost zbog velikog broja nepoznatih kontakata koji se ne prate.

Ebola je po život opasna bolest. Virus se prenosi fizičkim kontaktom i kontaktom s tjelesnim tekućinama. Trenutna epidemija posebno je teška za suzbijanje, dijelom i zato što još uvijek ne postoji ni vakcina ni specifična terapija za tip virusa ebole Bundibugyo, pišu Vijesti.

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