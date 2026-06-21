Svijet

Hezbollah zaprijetio Izraelu: “Neće ostati u Libanonu”

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Objavljeno prije 12 minuta

Vođa Hezbollaha Naim Qassem izjavio je danas da Izrael neće ostati u Libanonu, dodajući da će skupina odgovoriti na svako kršenje sporazuma o prekidu vatre od strane izraelske strane, izvijestio je danas Reuters.

Qassem nije precizirao što točno misli pod činjenicom da Izrael neće ostati u Libanonu, navodi agencija.

Njegovi komentari uslijedili su nakon što izraelski dužnosnici kažu da njihove trupe mogu slobodno djelovati bez ograničenja kako bi uklonile prijetnje u južnom Libanonu , unatoč dogovorenom prekidu vatre koji je stupio na snagu u petak.

Izraelske trupe u južnom Libanonu okupiraju ono što nazivaju sigurnosnom zonom, prema Reutersu.

Krhko primirje između Izraela i Hezbollaha , koje se smatra ključnim za šire pregovore između Irana i Sjedinjenih Država, stupilo je na snagu u petak.

Iranske vlasti inzistirale su da mirovni sporazum mora uključivati ​​prekid borbi na svim frontovima, uključujući i one u Libanonu.


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