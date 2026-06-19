Njemačka diže poreze: Kutija cigareta uskoro i do 11,40 eura

Prema nacrtu zakona u čiji je uvid došla dpa u petak, prosječna cijena pakovanja od 20 cigareta mogla bi porasti s oko 8,80 eura u 2027. na otprilike 11,40 eura do 2030.

Porezna komponenta maloprodajne cijene povećala bi se s oko 4,40 eura na 5,75 eura po pakovanju. Planirana povećanja odnosila bi se i na druge uobičajene duhanske proizvode.

Portparol ministarstva finansija rekao je da će prijedlog “također služiti zaštiti javnog zdravlja i u skladu je s ciljem smanjenja stope pušenja među mladima i odraslima”.

Portparol je dodao da je jačanje državnih prihoda ključni dio napora za konsolidaciju javnih finansija.

Ministarstvo očekuje da će mjera generirati milijarde eura dodatnih prihoda. Prema nacrtu, dodatni porezni prihodi iznosili bi oko 756 milijuna eura u 2027., a povećali bi se na 1,6 milijardi eura u 2028., 2,5 milijardi eura u 2029. i 3,6 milijardi eura u 2030,piše Vijesti

Cigarete su i dalje relativno jeftine u Njemačkoj u usporedbi sa susjednim zapadnoevropskim zemljama. Prema Njemačkom udruženju za cigarete, kutija od 20 cigareta u Njemačkoj je 2024. koštala u prosjeku 7,33 eura, u usporedbi s 12,07 eura u susjednoj Francuskoj.

Facebook komentari