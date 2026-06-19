Sposoban za rad u nepovoljnim vremenskim uslovima, uključujući ledenu kišu: Rusija predstavila novo oružje

To je danas objavila služba za tisak Ruske državne korporacije za promicanje razvoja, proizvodnje i izvoza visokotehnoloških industrijskih proizvoda Rosteh.

U priopćenju za javnost navodi se da su stručnjaci Rosteca uspješno proveli ispitivanja kvadrokoptera Sibirjachok-5, koja su pokazala da je model drona sposoban za rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima, uključujući ledenu kišu, izvijestila je RIA Novosti.



Naglašava se da je bespilotna letjelica “sibirjachok-5” učinkovito izvršavala misije i u području izloženom smetnjama od sustava za elektroničko ratovanje.

Naglašava se da ovaj model drona ima automatsko polijetanje i slijetanje, kao i da može izdržati let do 90 minuta.

„Komunikacijski domet omogućuje mu aktivnost na udaljenosti do 28 kilometara od kontrolnog centra, što je znatno dalje od stranih analoga u ovoj klasi. Visina leta drona je 1000 metara, a nosivost do četiri kilograma“, navodi se u objavi.

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