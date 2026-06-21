Svijet

Haos u Cirihu: Snažna oluja rušila stabla, tinejdžerka teško povrijeđena

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Objavljeno prije 26 minuta

Snažna oluja pogodila je Cirih, pri čemu je više osoba povrijeđeno, uključujući 16-godišnju djevojčicu koja je zadobila teške povrede nakon što ju je pogodila pala grana, saopćila je ciriška služba civilne zaštite i spašavanja.

Prema navodima službenih izvora, tinejdžerka je nakon pružene prve pomoći hitno prevezena u bolnicu i nalazi se u kritičnom stanju.

U zapadnom dijelu Ciriha još šest osoba je lakše povrijeđeno usljed pada stabala, dok su dvije osobe zadržane na bolničkom liječenju.

Tokom nevremena jedna osoba je morala biti spašena iz objekta koji je bio poplavljen nakon što je voda naglo prodrla u zgradu.Olujni sistem kretao se od Urdorfa, jugozapadno od Ciriha, prema Vinterturu na sjeveroistoku, a nad gradom se zadržao oko dva sata, ostavljajući za sobom značajnu materijalnu štetu i brojne intervencije hitnih službi.


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