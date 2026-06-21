Naučnici identifikovali 30 novih virusa koje prenose komarci i krpelji

Biobanka virusa je kreirana korištenjem izvornih bioloških uzoraka koje je Rospotrebnadzor primio iz 50 regiona Ruske Federacije (više od 20.000 krpelja, komaraca, malih sisara i slijepih miševa). Identifikovano je trideset novih RNK virusa sa više od 70 odsto pokrivenosti virusnog genoma – navodi se u saopštenju, objavila je agencija TASS.

Pored toga, otkrivena su tri nova neklasifikovana RNK virusa.

Rospotrebnadzor je napomenuo da ovi rezultati pokazuju visoku taksonomsku raznolikost RNK virusa koji cirkulišu u proučavanim uzorcima i ističu važnost metagenomskog sekvenciranja za identifikaciju slabo shvaćenih virusnih agenasa.

Facebook komentari