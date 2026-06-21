Na snazi žuto upozorenje zbog vrućina: Danas najtopliji dan od početka godine

Građane Sarajeva danas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, uz maksimalnu dnevnu temperaturu od 32 stepena Celzijusa, dok će subjektivni osjećaj toplote biti znatno viši i dosezati čak 36 stepeni.

Prema meteorološkim podacima, tokom dana će preovladavati sunčano vrijeme uz malu oblačnost, a vjerovatnoća padavina iznosi svega 25 posto. Mogućnost grmljavinskog nevremena je vrlo niska, oko šest posto,piše Avaz

Zbog visokih temperatura na snazi je žuto meteorološko upozorenje koje će trajati od 12 do 17 sati. Nadležne službe savjetuju građanima da izbjegavaju duži boravak na otvorenom tokom najtoplijeg dijela dana, posebno starijim osobama, hroničnim bolesnicima i djeci.

Dodatni oprez preporučuje se i zbog veoma visokog UV indeksa, koji danas iznosi 10 i nalazi se u kategoriji nezdravog zračenja. Stručnjaci preporučuju korištenje zaštitnih krema, sunčanih naočala i lagane odjeće prilikom boravka na suncu.

Vjetar će biti slab do umjeren, južnog smjera, prosječne brzine oko sedam kilometara na sat, dok se povremeno očekuju udari do 24 kilometra na sat.

Veče i noć donose ugodnije temperature, ali će dan u cjelini obilježiti sparno i vrlo toplo vrijeme, karakteristično za prvi dio ljeta.

Facebook komentari