Edinburgh: Više povrijeđenih u nizu incidenata

Prema saznanjima BBC-a, napadi su započeli u blizini džamije u zapadnom dijelu grada, gdje su dvojica muškaraca zadobila povrede.

Policija Škotske saopćila je da je 36-godišnji muškarac uhapšen i optužen u vezi s nizom incidenata koji su se dogodili u petak.Iz policije je navedeno da je slučaj proslijeđen državnom tužilaštvu te da se očekuje njegovo pojavljivanje pred sudom u narednom periodu.

Pomoćnica glavnog policijskog načelnika Catriona Paton poručila je da „nema mjesta za rasizam niti vjerski motivisanu mržnju u Škotskoj“.

Organizacija MEND Scotland, koja radi s muslimanskim zajednicama, saopćila je da su među žrtvama pripadnici muslimanske zajednice.

Policija je navela da povrede nisu opasne po život. Među povrijeđenima su dvojica muškaraca od 22 godine, dok ostali imaju 24, 27 i 39 godina.

Premijer Keir Starmer osudio je napade, navodeći da se čini kako je osumnjičeni bio motivisan „antimuslimanskom mržnjom“.

„Moje misli su s povrijeđenima, a zahvaljujem policiji i hitnim službama na brzoj reakciji“, napisao je na platformi X.

Premijer Škotske John Swinney izrazio je „duboku zabrinutost“ zbog incidenata, poručivši da „nema mjesta za nasilje, rasizam ili netoleranciju u našoj zemlji“.

Policija je saopćila da je prva intervencija uslijedila oko 20.50 sati te da se radilo o „brzo razvijajućem nizu događaja“.

Tokom incidenata oštećeno je više vozila i objekata, uključujući i napad na benzinskoj pumpi i jedan ugostiteljski objekat u centru grada.

Policija je također navela da su se u javnosti pojavili video-snimci koji prikazuju osumnjičenog kako izaziva nered na više lokacija prije nego što je uhapšen.

Osumnjičeni je trenutno u pritvoru, a istraga o motivima i okolnostima napada je u toku.

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