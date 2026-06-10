Druženje se pretvorilo u sukob: Mladić iz BiH u Austriji izbo 16-godišnjaka nožem u grudi

Državljanin Bosne i Hercegovine star 18 godina uhapšen je nakon što je tokom noći, u blizini austrijskog Filaha, nožem povrijedio 16-godišnjaka.

Prema navodima austrijskih medija, nemili događaj se desio u šumskom području gdje se okupila grupa od pet mladih osoba. Tokom druženja došlo je do sukoba koji je prerastao u fizički obračun, a mladić iz BiH je, prema dosadašnjim informacijama, nožem ubo 16-godišnjaka u predjelu grudi. Okolnosti i motiv napada za sada nisu poznati,piše Avaz

Povrijeđeni tinejdžer nakon intervencije hitne pomoći prevezen je u Klinički centar u Klagenfurtu na dalje liječenje.

Osumnjičeni je odmah priveden i nalazi se u pritvoru.

– Srećom, 16-godišnjak nije životno ugrožen. Još utvrđujemo sve okolnosti događaja, a osumnjičeni i svjedoci tek trebaju biti saslušani. Istragu je preuzeo Pokrajinski kriminalistički ured – izjavio je portparol policije Matijas Kogelnig.

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