Širi se snimka ukrajinskog drona koji udara u neboder u Moskvi…

Društvenim mrežama širi se snimka koja prikazuje tačan trenutak udara ukrajinske bespilotne letjelice u stambeni neboder u Moskvi.

Videozapis, koji su snimili lokalni stanovnici, prikazuje prolazak i udar letjelice usred jutrošnjeg masovnog zračnog napada na rusku prijestolnicu.

A Ukrainian drone flies into what looks like a residential building in Moscow this morning. Fascist Russia’s capital is getting hammered this morning in a huge drone attack – an oil refinery in the SE of the city was hit again, and now huge plumes of dark smoke hang in the air. pic.twitter.com/hTmNj6aw2e — Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) June 18, 2026

Na snimci se prvo čuje glasan zvuk motora bespilotne letjelice koja leti nisko iznad naseljenog područja. Nekoliko sekundi kasnije, dron se u punoj brzini zabija direktno u gornje spratove stambeno nebodera. Uslijedila je eksplozija praćena plamenom, nakon čega se iz oštećene zgrade počeo sukljati gusti sivi dim.

Podsjetimo, jutros je silovit napad dronovima paralizirao Moskvu. Iako se moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin oglasio s tvrdnjom da je protuzračna odbrana presrela i uništila svih 33 letjelice te da je zabilježena tek “manja šteta”, snimke s terena potvrđuju pogotke, prenosi Index.hr.

Ukrajinske snage su jutros drugi put u posljednja tri dana pogodile moskovsku rafineriju nafte, a zbog opasnosti od novih udara potpuno je obustavljen i preusmjeren zračni saobraćaj na aerodromima Vnukovo, Šeremetjevo i Žukovski.

Kijev je proteklih mjeseci pojačao kampanju udara dugog dometa na vojnu i energetsku infrastrukturu duboko unutar ruskog teritorija. Ovi uspješni napadi događaju se uprkos tome što je Rusija nedavno postavila svoje najmodernije protuzračne sisteme Pantsir-SMD-E na krovove zgrada u Moskvi. Današnji napadi na stambene i industrijske objekte jasno pokazuju da te vanredne mjere nisu uspjele u potpunosti zatvoriti zračni prostor iznad glavnog grada..

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