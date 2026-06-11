“Hormuz zatvoren je do daljnjeg”…

Iranske vlasti ponovile su tvrdnju da je prolaz kroz Hormuški tjesnac potpuno blokiran, a novoosnovana Uprava za tjesnace Perzijskog zaljeva (PGSA) – tijelo koje je Teheran kreirao s ciljem kontrole plovidbe tim uskim i strateški ključnim morskim prolazom – službeno je objavila da je plovni put zatvoren “do daljnjeg”.

“S obzirom na tenzije koje su u regiji izazvale agresorske američke snage te sinoćnje priopćenje iranskih oružanih snaga, Hormuški tjesnac bit će zatvoren do daljnjeg. Molimo sve brodare koji su već dobili dozvole za prolazak da ostanu strpljivi i pričekaju daljnje upute PGSA-a”, objavila je ova agencija na društvenim mrežama.

Iako iranska strana svu odgovornost za eskalaciju prebacuje isključivo na Washington, činjenica je da je i Iran tijekom noći pokrenuo masovne udare, lansirajući balističke projektile na vojne baze i položaje u nekoliko susjednih zemalja u regiji. S druge strane, američka vojska jutros je oštro demantirala ove tvrdnje iz Teherana, poručivši da su informacije o blokadi netočne te da je tjesnac u stvarnosti i dalje potpuno otvoren za plovidbu.

Ključna točka sukoba koja ugrožava svjetsku ekonomiju

Hormuški tjesnac profilirao se kao jedna od najvažnijih točaka sukoba u ratu s Iranom. Teheran konstantno demonstrira vojnu silu i de facto drži u blokadi ovaj plovni put, kroz koji je u mirnodopskim vremenima prolazila čak petina ukupne svjetske nafte i prirodnog plina, što već mjesecima izaziva teške globalne ekonomske posljedice.

Sjedinjene Američke Države pokrenule su dosad niz operacija kako bi ponovno otvorile tjesnac za promet na prijeratnoj razini – uključujući Trumpov kratkotrajni “Projekt Sloboda” te aktualnu pomorsku blokadu – no niti jedan pokušaj zasad nije u potpunosti uspio, iako je Washington uspio osigurati barem djelomičan tranzit trgovačkih brodova kroz to područje, piše index.

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