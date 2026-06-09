Teheran uputio dramatično upozorenje zemljama Bliskog Istoka: “Nećemo oklijevati da ciljamo izvore napada”

Nakon američkih napada na Iran, oglasilo se i ministarstvo vanjskih poslova ove zemlje koje je oštro osudilo najnovije američke vojne udare na Iran, nazvavši ih jasnim kršenjem nacionalnog suvereniteta zemlje.

Istovremeno, Teheran je uputio dramatično upozorenje svim zemljama Bliskog istoka koje su domaćini američkim trupama, poručivši da bi se mogle naći na meti ako se napadi ponove.

U znak odmazde, Iran je već pokrenuo zračne napade na ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu.

U zvaničnom saopćenju iranskog ministarstva navodi se da su njihove snage već nanijele ozbiljne udarce američkoj vojnoj infrastrukturi.

– Iranske oružane snage nanijele su veliku štetu američkim bazama i imovini u regiji koja je poslužila kao izvor ovih napada. Iran neće oklijevati da ponovo direktno cilja izvor odatle odakle dolaze napadi – navodi se u saopćenju Teherana.

Iran je u srijedu pokrenuo koordinirane napade nakon što su Sjedinjene Američke Države prethodno izvršile udare na iranske lokacije u blizini strateški važnog Hormuškog moreuza.

Washington je te napade opravdao kao odmazdu za ranije obaranje američkog vojnog helikoptera Apache. U ovom trenutku još nije zvanično potvrđeno da li su američki objekti pretrpjeli kritičnu štetu u posljednjem iranskom udaru.

Ipak, potvrđeno je da je situacija bila izuzetno napeta te da je protivvazdušna odbrana hitno aktivirana u sve tri napadnute zemlje – Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) još uvijek se nije zvanično oglasila o posljedicama ovih napada, a CNN navodi da su zatražili hitan komentar od Pentagona,pi[e Avaz

Paralelno s vojnim akcijama, Iran je pokrenuo i brzu diplomatsku inicijativu kako bi obavijestio ključne regionalne igrače o svojim narednim koracima.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi obavio je hitne telefonske razgovore sa svojim kolegama u Saudijskoj Arabiji i Turskoj odmah nakon američkih napada, potvrđeno je u odvojenom saopćenju ministarstva.

Detalji ovih razgovora nisu u potpunosti poznati, ali analitičari smatraju da Iran pokušava osigurati neutralnost regionalnih sila u slučaju daljeg širenja sukoba

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