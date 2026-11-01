Avion s devet osoba pao u naselje na Floridi

Prema informacijama šerifove kancelarije okruga Palm Beach, nesreća se dogodila u blizini ceste Military Trail, između bulevara Cresthaven i 10. avenije North.Riječ je o avionu tipa Learjet 60 koji je letio iz međunarodne zračne luke Austin-Bergstrom prema Bahamima, potvrdili su iz FAA-a.

Podaci o praćenju leta, koje je objavila stranica ADS-B Exchange, pokazuju da se avion neposredno prije prekida signala spustio za čak 27.000 stopa, odnosno oko 8.230 metara, u roku od samo jedne minute.

Istragu o nesreći vodit će Federalna uprava za avijaciju i Nacionalni odbor za sigurnost saobraćaja (NTSB),pišu Vijesti

Mjesto pada nalazi se oko šest i po kilometara južno od aerodroma u West Palm Beachu, koji je ranije ove godine preimenovan u čast američkog predsjednika Donalda Trumpa. Trump se ranije tokom dana nalazio u West Palm Beachu, ali je aerodrom napustio avionom Air Force One nešto više od sat vremena prije nesreće.

Zbog nesreće su do daljnjeg zatvorene sve sjeverne i južne saobraćajne trake na cesti Military Trail. Nadležne službe pozvale su vozače da izbjegavaju ovo područje i koriste alternativne pravce.

Za sada nisu objavljene dodatne informacije o stanju osoba koje su se nalazile u avionu.

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