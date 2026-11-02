Evo kakvo nas vrijeme očekuje do četvrtka

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, danas će u Bosni preovladavati oblačno vrijeme s kišom, a na planinama će padati slab snijeg. U Hercegovini će biti djelimično vedro. Puhat će umjeren vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera, uz povremeno jake udare na području Krajine i jugozapadu zemlje.

Jutarnje temperature kretat će se uglavnom između 2 i 7 stepeni, dok će na jugu biti do 11 stepeni. Dnevna temperatura u većem dijelu zemlje iznosit će od 5 do 10 stepeni, a na jugu od 14 do 18 stepeni.

U utorak se nastavlja kišno i hladno vrijeme. U većem dijelu zemlje bit će oblačno s kišom, dok se na planinama očekuje snijeg. U drugoj polovini dana na jugu zemlje doći će do djelimičnog razvedravanja. Najviše dnevne temperature u Bosni će biti između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 17 stepeni.

Slične vremenske prilike očekuju se i u srijedu, 4. novembra. U Bosni i na sjeveru Hercegovine zadržat će se oblačno vrijeme, uz slabu kišu i snijeg na planinama. U većem dijelu Hercegovine bit će sunčanije uz umjerenu naoblaku. Dnevna temperatura kretat će se od 5 do 9 stepeni u većem dijelu zemlje, dok će na jugu dostizati 17 stepeni.

U četvrtak slijedi više sunca u Hercegovini, gdje se očekuje pretežno sunčano vrijeme. U Bosni i sjevernom dijelu Hercegovine jutro će biti oblačno, ali se u drugom dijelu dana očekuje djelimično smanjenje oblačnosti. Vjetar će biti slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera,pišu Vijesti

Jutarnja temperatura u četvrtak iznosit će od 2 do 6 stepeni, a na jugu do 10 stepeni. Najviša dnevna temperatura bit će između 6 i 10 stepeni u većem dijelu zemlje, dok će se na jugu kretati od 14 do 18 stepeni.

Građane tako u prvim danima novembra očekuju hladna jutra, kiša u većem dijelu Bosne i snijeg na planinama, dok će Hercegovina imati nešto povoljnije vremenske prilike i više sunčanih intervala prema kraju sedmice.

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