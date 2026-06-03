Izraelski ministar: Čak i američkom predsjedniku nekad treba reći “ne”…

Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir, poznat po tvrdim stavovima, oštro je kritikovao sporazum između Izraela i Libana postignut uz posredovanje SAD-a, ocijenivši ga “ozbiljnom pogreškom i pustim snom savjetnika koji premijera vuku u pogrešne odluke”.

Ministar, koji pripada krajnjoj desnici, na društvenoj mreži X poručio je da će sporazum imati suprotan učinak od željenog.

“Hezbolah će time samo ojačati, a Izrael se, umjesto da ga porazi, miri s njegovim postojanjem”, napisao je.

U svojoj objavi također je poručio da se Izrael mora znati suprotstaviti svojim saveznicima kada je to potrebno. “Postoje trenuci kada čak i predsjedniku Sjedinjenih Država treba znati reći ‘ne’. Kada to ne učinimo, sljedeći put ćemo se suočiti s daleko jačim i opasnijim Hezbolahom”, dodao je.

Ben-Gvir je zaključio dovodeći u pitanje provedbu dogovora, rekavši kako se Hezbolah nije povukao južno od rijeke Litani te je izrazio sumnju u sposobnost libanske vojske da osigura poštivanje sporazuma, pišu Vijesti.

Facebook komentari