Ovaj kolač je oduševio sve goste! Mekani biskvit i bogata krema kojoj je teško odoljeti

Ako volite jednostavne domaće kolače koji ne zahtijevaju skupe sastojke, a izgledaju i imaju okus kao da su stigli iz poslastičarnice, ovaj recept vrijedi sačuvati. Spoj mekanog biskvita od pečenih badema, bogate kokos kreme i sjajne kakao glazure daje desert koji nestaje sa stola brže nego što se napravi.
PRIPREMU KOLAČA POGLEDAJTE U VIDEU ISPOD:
Sastojci
Biskvit
2 jaja
8 kašika šećera
6 kašika ulja
8 kašika mlijeka
10 kašika brašna
8 kašika pečenih mljevenih badema
1 prašak za pecivo
Krema
1 l mlijeka
8 kašika šećera
12 kašika griza
10 kašika kokosovog brašna
5 kašika pečenih mljevenih badema
1 kesica šlag pjene
Glazura
300 ml vode
8 kašika šećera
2 kašike kakaa
2 kašike brašna
Priprema
Umutite jaja sa šećerom, zatim dodajte ulje i mlijeko. Umiješajte brašno, pečene mljevene bademe i prašak za pecivo. Smjesu izlijte u pleh dimenzija približno 20 x 30 cm i pecite na 180°C oko 20 do 25 minuta.
Za kremu u mlijeko dodajte šećer i griz pa kuhajte uz stalno miješanje dok se ne zgusne. U toplu kremu dodajte kokosovo brašno, pečene mljevene bademe i šlag pjenu. Dobro izmiješajte i rasporedite preko ohlađenog biskvita.
Za glazuru pomiješajte vodu, šećer, kakao i brašno. Kuhajte uz stalno miješanje dok se smjesa ne zgusne, zatim je prohladite nekoliko minuta i prelijte preko kreme.
Kolač ostavite nekoliko sati u frižideru prije rezanja kako bi se svi slojevi lijepo stegnuli. Rezultat je kremast, sočan i mirisan kolač koji se odlično slaže uz kafu ili čaj.