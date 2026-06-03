Ovaj kolač je oduševio sve goste! Mekani biskvit i bogata krema kojoj je teško odoljeti

Ako volite jednostavne domaće kolače koji ne zahtijevaju skupe sastojke, a izgledaju i imaju okus kao da su stigli iz poslastičarnice, ovaj recept vrijedi sačuvati. Spoj mekanog biskvita od pečenih badema, bogate kokos kreme i sjajne kakao glazure daje desert koji nestaje sa stola brže nego što se napravi.

PRIPREMU KOLAČA POGLEDAJTE U VIDEU ISPOD:

Sastojci

Biskvit

2 jaja

8 kašika šećera

6 kašika ulja

8 kašika mlijeka

10 kašika brašna

8 kašika pečenih mljevenih badema

1 prašak za pecivo

Krema

1 l mlijeka

8 kašika šećera

12 kašika griza

10 kašika kokosovog brašna

5 kašika pečenih mljevenih badema

1 kesica šlag pjene

Glazura

300 ml vode

8 kašika šećera

2 kašike kakaa

2 kašike brašna

Priprema

Umutite jaja sa šećerom, zatim dodajte ulje i mlijeko. Umiješajte brašno, pečene mljevene bademe i prašak za pecivo. Smjesu izlijte u pleh dimenzija približno 20 x 30 cm i pecite na 180°C oko 20 do 25 minuta.

Za kremu u mlijeko dodajte šećer i griz pa kuhajte uz stalno miješanje dok se ne zgusne. U toplu kremu dodajte kokosovo brašno, pečene mljevene bademe i šlag pjenu. Dobro izmiješajte i rasporedite preko ohlađenog biskvita.

Za glazuru pomiješajte vodu, šećer, kakao i brašno. Kuhajte uz stalno miješanje dok se smjesa ne zgusne, zatim je prohladite nekoliko minuta i prelijte preko kreme.

Kolač ostavite nekoliko sati u frižideru prije rezanja kako bi se svi slojevi lijepo stegnuli. Rezultat je kremast, sočan i mirisan kolač koji se odlično slaže uz kafu ili čaj.

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