Rubio: “Podržavamo Italijana za novog visokog predstavnika”…

Američki državni sekretar Marco Rubio govorio je o Bosni i Hercegovini tokom saslušanja pred Odborom za vanjske poslove Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, gdje je potvrdio da Washington podržava italijanskog diplomatu kao kandidata za novog visokog predstavnika u BiH.

Na pitanja republikanskog kongresmena Keitha Selfa, koja su se odnosila na proširenje NATO saveza, stanje na Kosovu i ulogu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Rubio je naglasio da je dobro upoznat sa situacijom u regionu Zapadnog Balkana i iznio stavove američke administracije.

On je tom prilikom potvrdio da Sjedinjene Američke Države podržavaju novog kandidata za funkciju visokog predstavnika.

“Postoji novi kandidat za visokog predstavnika u BiH kojeg ćemo podržati. Riječ je o gospodinu iz Italije za kojeg smatramo da bi obavio dobar posao u pomaganju da se osigura određena stabilnost na toj poziciji”, izjavio je Rubio.

“There is a new candidate [for the #high #representative for ] that we will be supporting,” Secretary Marco #Rubio said during a Foreign Affairs Committee hearing, adding that “he is an #Italian gentleman that we think would do a good job of helping provide some stability to… pic.twitter.com/q5ldcbHA7y

— Adi Ćerimagić (@adicerimagic) June 3, 2026

Govoreći o širem kontekstu, američki državni sekretar je istakao da Sjedinjene Države ostaju aktivno angažovane kada je riječ o Bosni i Hercegovini, te da je prioritet očuvanje mira i stabilnosti.

“Mimo toga, ostajemo angažovani na ovoj temi, kao što ste istakli, a to radimo i privatno. Posljednja stvar koju želimo vidjeti je bilo kakva vrsta sukoba tamo, bilo kakva podjela, secesija ili stvari te prirode koje bi stvorile dalji konflikt”, poručio je Rubio.

Podsjećamo, ove izjave dolaze dok traje dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira (PIC), na kojoj se razmatra izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.

Prema nezvaničnim informacijama iz diplomatskih krugova, kao mogući nasljednici Christiana Schmidta spominju se italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, kojeg, kako se navodi, podržavaju Sjedinjene Američke Države, te francuski izaslanik za Zapadni Balkan René Troccaz. U opticaju je i ime američkog zvaničnika Williama Rugera, koji trenutno obavlja funkciju zamjenika direktora u okviru Ureda direktora nacionalne obavještajne službe SAD.

Ipak, nije izvjesno da će odluka o novom visokom predstavniku biti donesena danas, s obzirom na to da i dalje postoje nesuglasice među članicama međunarodne zajednice.

Nezvanični izvještaji ukazuju na razlike u stavovima između Brisela i Washingtona, dok pojedine evropske zemlje traže dodatno vrijeme za postizanje dogovora. Sjedinjene Američke Države, prema istim informacijama, i dalje snažno zagovaraju imenovanje Antonia Zanardija Landija. On je ranije obavljao dužnost ambasadora u Srbiji i Crnoj Gori, a opisuje se kao diplomata koji održava komunikaciju i sa zapadnim i istočnim partnerima.

Francuski kandidat, s druge strane, uživa podršku Evropske unije i Ujedinjenog Kraljevstva.

Što se tiče jučerašnjeg dijela sjednice, detalji razgovora nisu objavljeni, ali se pretpostavlja da su teme uključivale ekonomsku i političku situaciju u Bosni i Hercegovini te njen evropski put.

Christian Schmidt je 10. maja podnio ostavku na funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, nakon gotovo pet godina mandata. On je osmi visoki predstavnik u BiH, pišu Vijesti.ba.

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