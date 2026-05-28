Ruski dron se srušio na zgradu u Rumuniji: Ima povrijeđenih

Tokom noćnog napada na Ukrajinu, ruski dron srušio se na stambenu zgradu u rumunskom gradu Galați. Dvije osobe zadobile su lakše povrede, a više stanara je evakuirano. Iz te zgrade je evakuirano ukupno 70 ljudi. Nema drugih problema, a nakon provjera koje su proveli stručnjaci Rumunske obavještajne službe utvrđeno je da je eksplozivno punjenje drona eksplodiralo pri udaru. Ovisno o procjeni specijaliziranih timova, odlučit će se kada će se stanari moći vratiti u svoje stanove – rekao je Sion Katalin (Cătăli)n, predstavnik rumunskog Inspektorata za vanredne situacije (ISU).Rumunsko ministarstvo odbrane saopćilo je da je dron praćen radarom u rumunskom zračnom prostoru prije nego što je udario u krov zgrade. Nakon udara izbio je požar, a na mjesto događaja upućeni su policija i druge nadležne službe,pišu Avaz

Galați se nalazi na Dunavu, istočno od granica s Moldavijom i Ukrajinom. Rumunska vojska podigla je dva borbena aviona F-16 i helikopter, kojima je dato odobrenje za djelovanje prema ciljevima, dok su stanovnicima ugroženih područja poslane poruke upozorenja.Napad dolazi u trenutku kada Rusija nastavlja koristiti balističke projektile dugog dometa i dronove za gađanje ukrajinske energetske mreže i gradova. Ukrajina se istovremeno priprema za nova teška bombardovanja.Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u četvrtak da od Sjedinjenih Američkih Država traži dodatne rakete Patriot za protivzračnu odbranu. Tokom posjete Švedskoj poručio je: „Vjerujem da Sjedinjene Američke Države moraju djelovati brže. Mi smo veoma uporni.”

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija António Guterres upozorio je pred Vijećem sigurnosti UN-a da eskalacija i intenziviranje napada prijete da izmaknu kontroli, uz „nepoznate i nenamjerne posljedice.” Pozvao je na više diplomatije, hitnu deeskalaciju i „potpun i bezuslovan prekid vatre.”

