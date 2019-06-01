Što stoji iza Trampove odluke koja je iznenadila Evropu, ali i Pentagon?

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je objavio da planira poslati 5.000 vojnika u Poland.Riječ je o potezu kojim se nastoji umiriti ključni saveznik, ali koji ne odstupa od napora Bijele kuće da smanji američko vojno prisustvo u Evropi. Odluka je uslijedila nakon niza zbunjujućih signala iz Washingtona koji su zabrinuli Varšavu, piše The Wall Street Journal.

Pozadina Trumpove odluke

Trumpova najava dolazi nakon što je ministar odbrane Pete Hegseth ovog mjeseca iznenada otkazao devetomjesečnu rotaciju oklopne brigade iz Fort Hooda u Teksasu, koja je trebala biti raspoređena u Poljskoj.

Ta odluka izazvala je oštre kritike i republikanskih i demokratskih zastupnika, kao i zabrinutost poljskih zvaničnika, koji su za Wall Street Journal izjavili da s njima nije bilo konsultacija.

Hegsethov potez iznenadio je i neke američke zvaničnike jer su kritike američke strategije u ratu s Iranom, koje su izazvale Trumpov bijes, dolazile iz Germany, a ne iz Poljske.

Početkom maja Trump je na kritike njemačkog kancelara Friedrich Merz odgovorio naredbom o povlačenju 5.000 vojnika iz te zemlje, za što je Pentagon procijenio da će trajati između šest i 12 mjeseci.

Trumpov poziv Hegsethu

Sadašnji i bivši američki zvaničnici navode da je Trump u nedavnom telefonskom razgovoru pitao ministra Hegsetha zašto je otkazano raspoređivanje trupa u Poljsku.Trump je poručio Hegsethu da se SAD ne bi trebao loše odnositi prema Poljskoj, s obzirom na to da je riječ o savezniku s bliskim vezama s Bijelom kućom. U Poljskoj je trenutno stacionirano oko 10.000 američkih vojnika.

U objavi na društvenim mrežama Trump je odluku o slanju dodatnih vojnika povezao s nedavnim izborom poljskog predsjednika.

„Zbog uspješnog izbora sadašnjeg predsjednika Poljske, Karol Nawrocki, sa zadovoljstvom objavljujem da će Sjedinjene Američke Države poslati dodatnih 5.000 vojnika u Poljsku“, napisao je.

Iz Bijele kuće i Pentagona također stižu poruke o jedinstvu. Glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly izjavila je:

„Predsjednik Trump cijeni sve što je ministar učinio – i što će nastaviti činiti – u provođenju programa ‘Amerika na prvom mjestu’ unutar naše vojske, kao i u davanju prioriteta našim vojnicima kao nikada prije.“

Glasnogovornik Pentagona Sean Parnell dodao je:

„Predsjednik Trump i ministar Hegseth neprestano komuniciraju i potpuno su usklađeni kada je riječ o kretanju američkih snaga u Evropi.“

Reakcija i ponuda iz Varšave

Poljski predsjednik Karol Nawrocki, koji je dužnost preuzeo u augustu, pozdravio je Trumpovu najavu. Na društvenoj mreži X objavio je fotografiju s Trumpom iz Ovalnog ureda tokom prošlogodišnje posjete Washingtonu, nazvavši poljsko-američki savez „ključnim stubom sigurnosti za svaki poljski dom“.

Zamjenik poljskog ministra odbrane Pawel Zalewski, koji se u četvrtak sastao s američkim zvaničnicima u Pentagonu, rekao je da je njegova vlada spremna izgraditi infrastrukturu za smještaj novih vojnika kako bi američke trupe mogle biti trajno stacionirane u Poljskoj.

„Ponudili smo Pentagonu trajno stacioniranje američkih vojnika i razumijemo šta to podrazumijeva“, rekao je Zalewski u intervjuu.

„To znači da za tu jedinicu moramo izgraditi praktično mali grad, i na to smo spremni. Mi ćemo pokriti troškove.“

Šira slika i strateški zaokret

Trump nije precizirao koje bi jedinice bile poslane u Poljsku. Ranije ovog mjeseca spomenuo je mogućnost prebacivanja dijela vojnika iz Njemačke.

Jedna od opcija o kojoj se raspravljalo u Pentagonu bilo je premještanje 2. konjičkog puka iz njemačkog Vilsecka u Poljsku. Takav potez omogućio bi Trumpu da „kazni“ Njemačku, a istovremeno održi bliske veze s Varšavom.

Istovremeno bi se ukupan broj američkih vojnika u Evropi i dalje smanjivao, što je u skladu s dugoročnom politikom Pentagona o smanjenju američkih vojnih obaveza prema NATO,piše Avaz

Cilj je da evropski saveznici preuzmu glavnu odgovornost za konvencionalnu odbranu. Ovaj strateški zaokret, propisan Nacionalnom odbrambenom strategijom, poduzima se kako bi SAD mogao rasporediti više snaga na Pacifik i u zapadnu hemisferu.

U Kongresu raste nezadovoljstvo

U američkom Kongresu raste nezadovoljstvo jer ih Trumpova administracija zaobilazi u odlukama o ratu s Iranom, a sada i o povlačenju trupa iz Evrope.

Zastupnici i njihovi saradnici pokušavaju od Pentagona dobiti cjelovitu sliku plana. Prvi brifinzi za osoblje Kongresa održani su tek ove sedmice, a vodili su ih karijerni zvaničnici, a ne visoki politički imenovani dužnosnici.

Republikanski zastupnici najavljuju da bi mogli poduzeti zakonodavne mjere kako bi spriječili daljnje smanjenje snaga u Evropi, primjerice kroz odredbe u zakonu o budžetu Pentagona.

Facebook komentari