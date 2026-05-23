Drama u Kaliforniji: Evakuisano 40.000 ljudi zbog curenja opasne hemikalije

Opasna hemikalija za proizvodnju plastičnih dijelova za avione, curi u mjestu Garden Grove koje je manje od dva kilometra od dva tematska parka Diznilenda i 60 kilometara južno od centra Los Anđelesa.

Vatrogasci nastoje da spriječe da puknu i procure ili da čak i eksplodiraju rezervoari kompanije GKN Aerospaces s desetinama tona hemikalije metil metakrilat koja se pregrijala i isparava u vazduh.

Naredba za evakuaciju u okrugu Orange obuhvata i mesta Cypress, Stanton, Anaheim, Bueno Park i Westminster,pišu Vijesti

Vlasti su uspjele da zadrže rast temperature rezervoara što im daje vremena da smisle kako da poprave stanje.

Uz to su napravile zaštitne barijere od vreća pijeska da spriječe da hemikalija, ako se izlije iz rezervoara, dospije u odvodne kanale ili i do obližnjeg Tihog okeana.

