Koliko je prosjećna plaća realno dovoljna za život u BiH: Građani pred stalnim izazovima

Životni standard u Bosni i Hercegovini već godinama je jedna od najčešće raspravljanih tema, posebno kada se uporede prosječne plaće i stvarni troškovi života. Iako se nominalna primanja postepeno povećavaju, većina građana i dalje osjeća da im novac vrijedi manje nego ranije, jer cijene osnovnih životnih potreba rastu gotovo istim tempom.

Prosječna plata u Bosni i Hercegovini trenutno se kreće između 1.500 i 1.700 konvertibilnih maraka, u zavisnosti od entiteta i sektora zaposlenja. Međutim, važno je naglasiti da značajan broj radnika prima iznos koji je ispod tog prosjeka, što znači da realna slika standarda većine stanovništva nije u skladu sa statističkim podacima.

Upravo zbog toga se često postavlja pitanje koliko je zapravo jedna plaća dovoljna za normalan život.

Skuplje u većim gradovima

Kada se analiziraju osnovni mjesečni troškovi, jasno je da najveći dio budžeta odlazi na hranu, stanovanje i režije. Troškovi prehrane za jednu osobu u prosjeku se kreću od 400 do 700 konvertibilnih maraka, u zavisnosti od navika i načina kupovine, kažu pojedine analize.

Stanarina u većim gradovima poput Sarajeva, Banje Luke ili Mostara najčešće iznosi između 400 i 800 konvertibilnih maraka za jednosoban stan, dok su režije dodatnih 150 do 300 konvertibilnih maraka mjesečno. Kada se na to dodaju prevoz, higijenske potrepštine, odjeća i neplanirani troškovi, ukupni mjesečni izdaci brzo rastu.U praksi to znači da je za osnovno funkcioniranje jedne osobe u BiH potrebno najmanje oko 1.200 do 1.500 konvertibilnih maraka mjesečno. To je nivo na kojem se mogu pokriti osnovne potrebe, ali bez značajnijih mogućnosti za štednju ili komforniji način života.

Za nešto stabilniji život, u kojem postoje prostor za uštedu, izlaske ili putovanja, potrebno je približno 1.800 do 2.200 konvertibilnih maraka mjesečno. Iznad toga počinje nivo na kojem osoba može živjeti bez većeg finansijskog pritiska, ali takvi prihodi i dalje nisu dostupni većini građana.

Situacija postaje još zahtjevnija kada su u pitanju porodice. Procjene pokazuju da četveročlana porodica za osnovne životne potrebe često treba više od 3.000 konvertibilnih maraka mjesečno, što je iznos koji mnoge porodice ne mogu dostići samo jednim prosječnim primanjem. Zbog toga u mnogim domaćinstvima rade oba partnera ili se traže dodatni izvori prihoda.

Veliku ulogu u ukupnim troškovima igra i mjesto stanovanja. Život u većim gradovima znatno je skuplji, prije svega zbog cijena kirija i usluga, dok su manji gradovi i ruralna područja nešto pristupačniji, ali često nude i manje mogućnosti za zapošljavanje i napredovanje.

Nema dugoročne stabilnosti

Dodatni problem predstavlja i činjenica da se mnogi građani suočavaju sa nepredvidivim rastom cijena, posebno osnovnih namirnica i energenata, što otežava planiranje mjesečnog budžeta. Čak i kada se prihod čini stabilnim, inflacija može značajno smanjiti realnu vrijednost plaće. Zbog toga se sve više ljudi odlučuje na racionalniju potrošnju, odgađanje većih kupovina ili traženje dodatnih izvora zarade.

Također, značajan broj mladih ljudi u Bosni i Hercegovini ne vidi dugoročnu finansijsku stabilnost unutar zemlje, pa odlazak u inostranstvo postaje česta opcija. Razlozi za to najčešće su veće plaće, stabilnije tržište rada i bolji uslovi života, što dodatno utiče na domaće tržište rada i demografsku sliku,piše Avaz

Sve to pokazuje da prosječna plata u Bosni i Hercegovini u mnogim slučajevima pokriva osnovne potrebe, ali ne obezbjeđuje stabilan i opušten životni standard. Upravo ta razlika između prihoda i stvarnih troškova života ostaje jedan od ključnih ekonomskih izazova u zemlji, a bez značajnijih strukturnih promjena teško je očekivati brže poboljšanje životnog standarda građana.

