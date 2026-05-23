Bosanka koja je osvojila srce najboljeg tenisera na svijetu

Njihova priča postala je poznata prošle godine kada je ona viđena na nekoliko njegovih mečeva.

Tokom jednog turnira u Beču, Sinner je u govoru nakon osvajanja titule spomenuo svoju djevojku, iako je nije imenovao, dok je Laila tada sjedila u loži s njegovom porodicom.

“Ponekad nije lako razumjeti me, ali hvala svima što ste uložili trud. Hvala porodici, mojoj djevojci, prijateljima, cijelom timu i svima koji me podržavaju”, rekao je Sinner.Par svoju vezu uglavnom drži daleko od javnosti i rijetko se pojavljuju zajedno na društvenim mrežama.

Laila Hasanović je rođena u Srebrenici, dok su njeni roditelji porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Iako je odrasla u Danskoj, često ističe svoje porijeklo,piše Vijesti

“Po meni, ne izgledam kao tipična Bosanka. Više djelujem skandinavski, iako nemam skandinavske krvi. To mi je uvijek bilo zanimljivo jer ne ličim mnogo ni na svoje roditelje”, izjavila je ranije.Prije veze sa Sinnerom, Laila je bila u dugogodišnjoj vezi sa Mickom Schumacherom, sinom legendarnog vozača Formule 1 Michaela Schumachera.

Ta veza je trajala oko tri godine i završila se u aprilu 2025. godine.

Laila je aktivna na društvenim mrežama, posebno na Instagramu, gdje je prati više od 500.000 ljudi, a bavi se i kreiranjem sadržaja o putovanjima i lifestyleu.

