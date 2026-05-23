Epidemija odnosi živote, od malih boginja umrlo 86 djece

Objavljeno prije 1 sat

Najmanje 86 djece umrlo je ove godine u Bangladešu od malih boginja, dok je kod još 426 djece evidentirana sumnja na ovu bolest, saopćili su danas lokalni zdravstveni zvaničnici.

Broj slučajeva zaraze malim boginjama naglo je porastao posljednjih mjeseci, a bolnice su preplavljene pacijentima, što dodatno opterećuje već oslabljen zdravstveni sistem, posebno u ruralnim područjima i gusto naseljenim siromašnim urbanim zonama, javio je Reuters, prenosi Tanjug.

Prema podacima Uprave za opće zdravstvene usluge Bangladeša, u periodu od 15. marta do 23. maja registrovano je 62.507 sumnjivih slučajeva malih boginja širom zemlje, dok su laboratorijski potvrđene 8.494 infekcije,piše Vijesti


