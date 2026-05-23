Epidemija odnosi živote, od malih boginja umrlo 86 djece

Broj slučajeva zaraze malim boginjama naglo je porastao posljednjih mjeseci, a bolnice su preplavljene pacijentima, što dodatno opterećuje već oslabljen zdravstveni sistem, posebno u ruralnim područjima i gusto naseljenim siromašnim urbanim zonama, javio je Reuters, prenosi Tanjug.

Prema podacima Uprave za opće zdravstvene usluge Bangladeša, u periodu od 15. marta do 23. maja registrovano je 62.507 sumnjivih slučajeva malih boginja širom zemlje, dok su laboratorijski potvrđene 8.494 infekcije,piše Vijesti

Facebook komentari