Trumpova nova karta Bliskog istoka: U Iranu će sigurno izazvati bijes

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) ponovo je skrenuo pažnju javnosti objavom karte koja se uklapa u njegov raniji način političkog izražavanja, obilježen simboličnim porukama i kontroverznim tumačenjima teritorija, a ovog puta u fokusu se našao Iran.Na spornoj karti Bliskog istoka prikazano je više država regiona, uključujući i Iran, koji je za razliku od ostalih vizuelno istaknut bojama zastave Sjedinjenih Američkih Država. Taj detalj mnogi su protumačili kao još jednu provokativnu poruku usmjerenu prema Teheranu.

– Sjedinjene države Bliskog istoka?”, napisao je Tramp uz objavu karte.

U proteklim mjesecima, Tramp je na sličan način objavljivao sadržaje u kojima je kroz retoriku i simboliku dovodio u pitanje status Grenlanda, Venezuele, pa i Kanade, uz sugestije o njihovom mogućem “priključenju” Sjedinjenim Američkim Državama.

Iako se diplomatski kontakti između Vašingtona i Teherana nastavljaju, iz obje strane dolaze sve suzdržanije poruke, bez jasnih naznaka da bi pregovori mogli donijeti konkretan napredak u skorije vrijeme.

U međuvremenu, američke vojne i obavještajne službe otkazale su dio planiranih aktivnosti za vikend, nakon procjena o mogućem rastu tenzija i riziku od novih incidenata vezanih za Iran.Predsjednik uvijek ima na raspolaganju sve opcije, a posao Pentagona je da bude spreman izvršiti svaku odluku koju vrhovni komandant donese”, izjavio je glasnogovornik Bijele kuće za CBS,piše Avaz

Facebook komentari