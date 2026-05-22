Rusija oborila 217 ukrajinskih dronova

Ruska protivvazdušna odbrana oborila je noćas 217 ukrajinskih dronova, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

U saopštenju se navodi da su dronovi pogođeni iznad regija Belgorod, Brjansk, Voronjež, Vladimir, Kaluga, Kursk, Lenjingrad, Lipeck, Nižnji Novgorod, Novgorod, Orel, Rjazanj, Smolensk, Tver, Tula, Jaroslavlj, kao i iznad Moskve, Moskovske oblasti i Sankt Peterburga.

Devet okruga Hersonske oblasti ostalo je bez struje nakon ukrajinskog napada dronovima, izjavio je guverner Vladimir Saldo.

On je objavio na “Telegramu” da su na licu mjesta inženjeri energetike i hitne službe, pišu Vijesti.

