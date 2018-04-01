Trump: Nećemo Irancima dopustiti da imaju uranij

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će SAD preuzeti iranske zalihe visoko obogaćenog uranija. Washington vjeruje da zalihe služe za razvoj nuklearnog oružja, dok Teheran tvrdi da su namijenjene isključivo u civilne svrhe.

“Dobit ćemo ga. Ne trebamo ga, ne želimo ga. Vjerovatno ćemo ga uništiti nakon što ga dobijemo, ali im nećemo dopustiti da ga imaju”, rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući.

Vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamenei izdao je direktivu da se uranij ne smije slati u inostranstvo, rekla su Reutersu dva visoka iranska izvora uoči Trumpovih komentara.

Trump se također usprotivio namjerama Teherana da naplaćuje naknade za plovidbu Hormuškim moreuzom uz njegovu obalu, kroz koji je prije rata prolazila petina svjetske nafte i prirodnog plina,pišu Vijesti

“Želimo da bude otvoren, želimo da bude besplatan. Ne želimo plaćati naknade. To je međunarodni plovni put”, rekao je Trump.

